Premiér přes tři sta tisíc, ministr dvě stě. Čeští politici by si mohli polepšit

Letos platy vrcholných politiků zůstaly v souvislosti s jednou z úprav ve vládním konsolidačním balíčku v podstatě na loňské úrovni.

Nastavením platů poslanců, senátorů, členů vlády, prezidenta, soudců a dalších vysokých funkcionářů se musejí politici znovu zabývat potom, co Ústavní soud zrušil koncem května s platností od příštího roku zákonný koeficient nutný pro jejich výpočet z průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství vždy za předloňský rok.

Soud uvedl, že letošní snížení soudcovských platů, které spočívalo v trvalé změně tohoto koeficientu, odporuje ústavnímu pořádku. Navrhovaná novela vrací koeficient od ledna na dřívější úroveň. Bez schválení nové úpravy by platy nebylo jak stanovovat.

Pokud bude předloha přijata, plat řadového poslance by podle předběžných dat stoupl příští rok o 14 000 korun na 116 400 korun. Plat prezidenta republiky by mohl činit 388 000 korun, o 46 800 korun víc než teď.

Předsedové obou parlamentních komor a premiér by příští rok pobírali podle výpočtu z nyní aktuálních údajů pobírali 312 500 korun, místopředsedové Sněmovny a Senátu a ministři pak 222 000 korun. Nárůst by činil 37 600 korun a 26 700 korun.

Odměna místopředsedy vlády by se mohla zvýšit o 32 400 korun na 268 400 korun a předsedů parlamentních výborů, komisí a delegací o 19 700 korun na 163 800 korun. Místopředsedové senátních a sněmovních výborů a předsedové podvýborů by si mohli polepšit o 16 800 korun na 140 100 korun.

Kolik by měli vydělávat vrcholní politici? celkem hlasů: 237 Stejně jako doposud 11 Více 18 Méně 208

Politikům by s platy vzrostly i měsíční náhrady. Například zvláštní víceúčelová paušální náhrada prezidenta by představovala 361 000 korun. Paušální náhrada premiéra by činila 39 000 korun a ministra 32 400 korun. Poslanecká a senátorská paušální náhrada na stravné a reprezentaci by byla 17 300 korun, cestovní náhrada by podle vzdálenosti bydliště představovala až 64 700 korun. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory by činila 62 500 korun.

Ministerstvo v novele navrhlo uzákonění zcela nové náhrady náhrady manželovi prezidenta republiky na hrazení „výdajů spojených s výkonem jeho povinností a veřejnou činností“. Činila by 30 procent náhrady hlavy státu a příští rok by mohla být 108 300 korun.