Plat řadového poslance by se zvýšil o 5700 na 120 700 korun. Vyplývá to z výpočtu ze současného znění platového zákona.
Koalice ANO, SPD a Motoristů navrhla loni v listopadu na začátku nového volebního období pětileté zmrazení platů vrcholných politiků od letošního ledna. Předlohu vládní tábor ale dosud neprosadil. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) chce, aby se Sněmovna začala zmrazením platů zabývat tento měsíc.
Prezident republiky by podle výpočtu z nynějších pravidel bral od ledna 402 400 korun. Nárůst by představoval 19 200 korun měsíčně. Místopředsedové parlamentních komor a ministři by dostávali 230 300 korun za měsíc místo letošních 219 300 korun.
Odměna místopředsedy vlády by vzrostla o 13 200 korun na 278 300 korun. Předsedové parlamentních výborů, komisí a delegací by si příští rok polepšili o 8100 korun na 169 900 korun měsíčně. Plat místopředsedů senátních a sněmovních výborů a předsedů podvýborů by vzrostl o 6900 korun na 145 300 korun.
Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok. Příští rok, pokud by se pravidla nezměnila, by se však mělo při výpočtu opět použít ohraničení meziročního růstu platové základy nejvýše o pět procent, jak je stanovila loňská novela platového zákona. Bez ohraničení růstu základny by vzrostly platy vrcholných politiků o zhruba 14,3 procenta. Výši platové základny vydává koncem roku ministerstvo práce a sociálních věcí.
Vrcholným politikům by od ledna spolu s platy vzrostly rovněž měsíční náhrady. Například prezident republiky by na ní měl 262 700 korun a jeho manželka 111 800 korun. Paušální náhrada premiéra by podle výpočtu z platného zákona činila 41 400 korun a ministra 33 600 korun.
Poslanecká a senátorská paušální náhrada na stravné a reprezentaci by byla 17 900 korun, cestovní náhrada by představovala 44 800 až 67 100 korun podle vzdálenosti bydliště. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory by činila 64 900 korun.
|Funkcionář
|2023
|2024
|2025
|2026
|2027 – předběžný údaj
|Prezident
|341 200
|341 200
|365 000
|383 200
|402 400
|Předseda parlamentní komory a premiér
|274 800
|274 900
|294 000
|308 700
|324 100
|Místopředseda vlády
|236 000
|236 000
|252 400
|265 100
|278 300
|Místopředseda parlamentní komory a ministr
|195 300
|195 300
|208 900
|219 300
|230 300
|Předseda parlamentního výboru, komise a delegace
|144 100
|144 100
|154 100
|161 800
|169 900
|Poslanec a senátor
|102 400
|102 400
|109 500
|115 000
|120 700