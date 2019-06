Plná Letná proti Babišovi? 200 tisíc je reálných, opozice ale nemá další plán, tvrdí Herzmann

PRAHA Plné Staroměstské a poté i Václavské náměstí. Počet těch, kteří v posledních týdnech v celé zemi protestují proti počínání premiéra Andreje Babiše (ANO), stále stoupá. Centrum Prahy, v němž se v úterý sešlo přes sto tisíc lidí, jim dle organizátorů už nestačí. Pro další protest tak ukázali na Letenskou pláň, kterou občané zaplnili v listopadu 1989 během revoluce proti komunistickému režimu.

Před 30 lety, kdy z pódia promlouvali Václav Havel či Miloš Zeman, se v rozsáhlém pražském parku o rozloze bezmála 46 hektarů shromáždil více než třičtvrtěmilionový dav. V neděli 23. června pořadatelé z iniciativy Milion chvilek předpokládají zhruba 200 až 350 tisíc účastníků. „Dvě stě tisíc je reálné,“ řekl LN uznávaný sociolog Jan Herzmann.



Za rostoucím množstvím obyvatel, kteří veřejně vyjadřují svou nespokojenost s Babišovými kroky a obavy z ohrožení nezávislosti justice kvůli jmenování Marie Benešové (za ANO) ministryní spravedlnosti v době, kdy policie navrhla obžalovat premiér za dotační podvod v kauza Čapí hnízdo, vidí Herzmann tři rozhodující faktory: aktivitu organizátorů, zapojení umělců a návrh auditu Evropské komise. Podle této zprávy, o níž informovala média pár dní před manifestací, je Babiš ve střetu zájmů, a právě uveřejnění jejích závěrů mohlo lidi ještě zmobilizovat.

Na pražskou Letnou by podle sociologa mohlo přijít ještě více lidí i kvůli tomu, že se protest koná v neděli, tedy ve volný den. „Může se tak zvýšit podíl těch, kteří přijedou z větší dálky,“ zmínil Herzmann. Podotkl však zároveň, že klíčovou roli při rozhodování lidí, zda dorazit, či nikoliv, může sehrát i počasí.

Letáky informující o další demonstraci iniciativy Milion chvilek na pražské Letné.

„Pokud bude hezky, lidé tam možná půjdou dokonce raději než na Václavák. Letná je vzhledem k prostředí dobrá volba,“ souhlasil s ním specialista na marketingovou komunikaci Karel Křivan. Znovu zopakovat protest na Václavském náměstí by podle něj bylo zbytečné, neboť lidé potřebují změnu. „Kdyby pořadatelé vybrali letiště v Kbelích za Prahou, řekl bych, že riskují. Takhle ale ne,“ dodal.



Konkretizovat jaké skupiny obyvatelstva se do protibabišovských demonstrací zapojují podle sociologa Jana Herzmanna není reálné. Jádro ale prý tvoří občané velkých měst. I z toho důvodu Herzmann očekává, že po akci na Letenské pláni dojde k útlumu aktivity protestujících. Blíží se totiž letní období, během něhož se většina populace v metropolích nezdržuje, zejména pak o víkendech.

Pro své tvrzení má ještě jeden argument. „V tom přesunu je patrná symbolika, která se odráží v historii Československa. Ze Staroměstského náměstí na Václavské a z Václavského náměstí na Letnou. Už se ale nenabízí další symbolický krok kam potom, co dál,“ vysvětlil Herzmann.

Jeho slova potvrdil politolog Daniel Kunštát, přičemž nabídl ještě jeden pohled. „Množina lidí připravených politicky se aktivizovat, ochotných veřejně vyjádřit určitý politický postoj či dát najevo občanský nesouhlas přirozeně není nekonečná,“ vylíčil LN s tím, že patrně jako v každé společnosti představuje i u nás početně největší část společnosti „mlčící většina“, jejímž maximem občanského angažmá je občasná účast ve volbách.



„Opozice chybuje, veřejnosti nepomáhá“

Oproti centru metropole skýtá Letenská pláň také jedno úskalí. Pro mimopražské účastníky protestu není tak dostupná jako obě zmiňovaná náměstí, k nimž se dá z hlavního vlakového a autobusového nádraží pohodově dojít bez širší znalosti města. Navíc k parku vedou pouze tramvajové linky. Nejbližší stanice metra (Hradčanská) je vzdálena přibližně 10 minut pěšky.

Na akci a výrazně zvýšenou koncentraci osob na Letné se proto připravuje i policie. Jako při jiných podobných událostech bude její prioritou zachování klidu a veřejného pořádku. Bližší ale strážci zákona zatím být nechtějí. „Hovořit nyní o tom, jaká konkrétní opatření přijmeme v rámci zmiňované akce, je v tuto chvíli předčasné,“ sdělil LN pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan.



Ať už účast bude jakákoliv, podle odborníků premiér Andrej Babiše tlak „ulice“ nijak nepodlehne. Mimo největší města si totiž nadále udržuje poměrně širokou základnu skalních fanoušků. Rovněž si je prý dobře vědom toho, že opozice v Poslanecké sněmovně nemá dostatek hlasů na to, aby mu vyslovila nedůvěru.

„I kdyby se ale Babiš rozhodl, že odstoupí, musel by nastoupit nový předseda vlády a není zřejmé, co si veřejnost představuje jako pragmatické řešení politické situace. To je možná chyba na straně parlamentní opozice, která nevychází občanské nespokojenosti vstříc s nabídkou řešení,“ řekl LN sociolog Herzmann.