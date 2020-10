Plně podporuji Prymulova opatření, druhý lockdown ale ekonomika neunese, řekl prezident Zeman

LÁNY Prezident Miloš Zeman plně podporuje přísnější opatření ministra Romana Prymuly, ale staví se proti plošnému lockdownu. Česká ekonomika si to už podle něj podruhé nemůže dovolit. Uzavření ekonomiky podruhé by mohlo podle Zemana mít podobné sociální následky jako samotný virus. Sám by občany motivoval přísnými pokutami.

„Já bych se přimlouval za důsledné pokutování všech těch, kteří roušky nenosí, ačkoliv se nosit mají,“ řekl Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech deníku Blesk. Podle Zemana by pokuta měla být dva, maximálně tři tisíce korun. Prezident Zeman uvedl, že on sám se nebojí, že by se koronavirem nakazil. „Já se bojím, že ta nákaza zasáhne velkou část naší populace, na druhou stranu u sebe se té nákazy příliš nebojím, protože kvůli zlomené ruce jsem teď v Lánech. Covid má v 95 procentech případů lehký průběh, nechtěl bych být mezi těmi pěti procenty,“ uvedl Zeman. Sám přitom dle svých slov na koronavirus zatím testován nebyl, počká si prý až na test ze slin. „Výtěr z nosu je prý krajně nepříjemný,“ řekl Zeman.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula je podle prezidenta Zemana v „pozitivním slova smyslu řezník“.