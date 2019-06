‚Václavák‘ proti Babišovi. Centrum Prahy opět plní demonstranti

PRAHA Tisíce lidí v úterý večer opět plní Václavské náměstí v Praze. Již popáté od dubnové výměny ministra spravedlnosti demonstrují v centru metropole za nezávislost justice a proti počínání premiéra Andreje Babiše (ANO).

Protestní akce pořádaná občanskou iniciativou Milion chvilek navazuje na demonstrace, které se po celé republice konají od konce dubna každý týden. Jejich organizátoři od počátku požadují demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), neboť se obávají zásahů do justice v době, kdy policie navrhla obžalovat předsedu vlády Andreje Babiše za dotační podvod v kauze Čapí hnízdo.



Vedle posílení pojistek nezávislosti justice zástupci spolku nově usilují také o odstoupení premiéra Babiše, k čemuž přispěl i návrh auditní zprávy Evropské komise, o němž v pátek informovala média. Dle něj je Babiš ve střetu zájmů, protože coby předseda vlády má stále vliv na fungování holdingu Agrofert a na použití unijních peněz.



„Ministerstvo spravedlnosti nemůže jít takovému člověku, jako je Andrej Babiš, na ruku. Pan premiér je v obrovském střetu zájmů. Je to člověk, který dělá byznys, vlastní média a do toho je trestně stíhaný,“ uvedl na pondělní tiskové konferenci předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář se slovy, že Babiš by měl odstoupit do doby, než se očistí před soudem.

Podle organizátorů by se v úterý na Václavském náměstí mohlo sejít až sto tisíc lidí, přibližně pětina z nich by měla dorazit z měst a vesnic po celé republice. „Ozvučíme celé náměstí a umístíme na něj pět velkých LCD obrazovek. Máme velkou odezvu z regionů, kde vypravují autobusy, vlaky. Očekáváme, že na Václaváku nebude k hnutí,“ uvedl na pondělní tiskové konferenci předseda spolku Mikuláš Minář.



Vzhledem k horkému počasí a očekávané velké účasti pořadatelé ujistili, že na akci budou dohlížet nejen zdravotníci i policisté, ale rovněž padesát dobrovolníků, kteří by měli vytvářet koridory pro volný průchod. Z bezpečnostních důvodů by také měla být uzavřena stanice metra Muzeum.

Na úterní demonstraci by měli vystoupit například ředitel nevládní organizace Transparency International David Ondráčka, zakládající člen Unie daňových poplatníků ČR a specialista na postupy ministerstva financí David Hubal, herečky Bára Hrzánová a Jitka Čvančarová, muzikant Mário Bihári nebo skupina Buty. V předchozích týdnech se protestů účastnili například někdejší hokejový brankář Dominik Hašek nebo herci Pavel Liška a Jiří Macháček.

Již nyní je zřejmé, že organizátoři chtějí v demonstrování proti Andreji Babišovi pokračovat i nadále. Na neděli 23. června svolali na pražskou Letenskou pláň další protest, u nějž nahlásili předpokládanou účast 200 až 350 tisíci lidí.



„Je potřeba uvědomovat občany o všech těchto kauzách a uvědomovat politiky, že nemohou zesměšňovat občany našeho státu,“ okomentoval místopředseda iniciativy Milion chvilek Benjamin Roll.