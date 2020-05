Plošné nošení roušek skončí s nouzovým stavem, uvedl Šmucler. Tohle jsme určitě nepřijali, reaguje Hamáček

Praha Člen Ústředního krizového štábu a prezident České stomatologické komory Roman Šmucler na Twitteru napsal, že nařízení plošného nošení roušek přestane platit zároveň s koncem nouzového stavu. Ten by měl v Česku za současné situace skončit 17. května. Jeho tvrzení ale rozporuje šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček, podle něj ÚKŠ toto rozhodnutí nepřijal.

Pro server iDnes.cz Šmucler nejprve poznamenal, že budou místa, kde roušky stále povinné budou. „To znamená uzavřené prostory, MHD. Jinde to může být doporučené, ale skončilo by takové to plošné nošení, že člověk jde sám ulicí v třicetistupňovém horku a musí mít něco na obličeji,“ konstatoval Šmucler.

Moje malá vítězství- plošné nošení roušek skončí s nouzovým stavem! Udělal bych to dříve ale je to zkrácení! Záchranky dostanou odměny!Díky @ZdravkoOnline ! 

Jinak- ekonomické dopady horší, než se čekalo.... Za lékař jsem řekl- chceme obnovit ekonomiku. pic.twitter.com/WOYJH6Qlww — Roman Šmucler (@smucler) May 6, 2020

Dále řekl, že se na tom shodla rada poskytovatelů a vědecká rada. „Je to konsensus odborné veřejnosti,“ prohlásil.



Pro server eXtra.cz šéf stomatologů poznamenal, že by se roušky neměly stát politickým symbolem. „Diskutovalo se o tom, že je to určitý politický symbol, ale pokud by to mělo fungovat jen kvůli tomu, je to nešťastné. Spousta lidí by to právě kvůli vyjádření politického postoje nenosila ve chvíli, kdy by to bylo potřeba. Jeden politik se mě ptal, co jiného teď budeme mít za symbol boje s pandemií, na to jsem mu odpověděl, ať si udělají klidně nášivky nebo samolepky,“ prohlásil šéf českých zubařů.

Velmi rychlá odpověď ale přišla následně ze strany šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka. Podle něj ÚKŠ nepřijal rozhodnutí k ukončení plošného nošení roušek. „Tato věc je v kompetenci ministerstva zdravotnictví a řídí se jeho mimořádným opatřenim. Nošení roušek nemá vazbu na trvání nouzového stavu,“ napsal Hamáček na Twitteru.