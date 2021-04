Plošné odklady prvňáky nečekají. I loni se budoucí prvňáci hlásili bezkontaktně

PRAHA Ministerstvo školství žádné plošné odklady neplánuje, zároveň odmítá i pozdržení školní docházky jenom kvůli pandemii. Dětem by to nepomohlo, naopak spíše uškodilo.

„U odkladu nejde o usnadnění, ale o nutnost dítěte dále se vzdělávat v režimu předškolního vzdělávání,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. „Vzdělávání má dítě rozvíjet také včas, není to služba jako jiné, které se dají odkládat podle vnějších okolností,“ dodala.

Děti by podle ministerstva neměly mít ani v této době, kdy se kvůli protiepidemickým opatřením učí distančně i v prvních třídách, větší problémy s nástupem do školy. „Na prvním stupni je vysoká připravenost pedagogů k práci s dětmi na velmi různé úrovni rozvoje,“ uvedla Lednová s tím, že úkolem prvního stupně základní školy je seznámit dítě se vzdělávacím systémem a jeho potřebám se do určité míry věnovat i individuálně.



Počkáme, až covid ustoupí

Někteří rodiče přesto uvažují, že svým potomkům odklad školní docházky letos dopřejí, doufají totiž, že za rok bude covid na ústupu a že přechod ze školky do první třídy bude pro jejich děti snadnější. Obávají se nejen distanční výuky, přes kterou se prvňáček číst a psát prostě nenaučí, nelíbí se jim ani představa, že by dítě v případě prezenční výuky mohlo přijít o výhody, které mělo v souvislosti s protiepidemickými opatřeními ve školce. Tam děti například nemusely nosit roušky, hlavně kvůli jejich nízkému věku a neposednosti.

„Hodně rodičů dětí, co chodí se synem do školky, zvažují odklad. Ale za normálních okolností by to neudělali, to jenom díky téhle situaci,“ popsala pro Lidovky.cz Kateřina, maminka předškoláka, který chodí do jedné z pražských školek.



Dětem by to uškodilo

O odkladu školní docházky rozhoduje pedagogicko-psychologická poradna a doktor, případně psycholog. Rodič si tedy pro svou žádost musí sehnat dvě na sobě nezávislá potvrzení. „Není možno, aby se rodič rozhodl, že sám benevolentně chce dát dítěti odklad. Musí tam být vždy doporučení. A my rozhodně nejsme zastánci plošných odkladů, protože si nemyslíme, že je to ve všech případech dobře,“ uvedla pro Lidovky.cz ředitelka pražské pedagogicko-psychologické poradny Galina Jarolímková.

Když rodiče projeví zájem o komplexní vyšetření v poradně, odborníci ho samozřejmě vyšetří. V případě, že dítě odklad opravdu nepotřebuje, poradna se snaží rodiče uklidnit a vysvětlit jim, že nástup do školy potomek zvládne, protože je šikovný. Rodiče tak zaženou obavy.



Spoléháme na poradny

Na spolehlivost odborníků spoléhají i základní školy. Ředitel totiž v celém procesu hraje jenom formální roli. Když rodič přinese žádost o odklad školní docházky s oběma potvrzeními, musí mu vyhovět. „Když si rodič usmyslí, že dá dítěti odklad, ale dítě na odklad není, tak správně by se pod žádost neměly tyto instituce podepsat,“ uvedl pro Lidovky.cz předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.



Osobně se s trendem odkladů školní docházky kvůli covidu nesetkal, je ale podle něj logické, že tak někteří rodiče uvažují. Nemusí se ale ničeho bát. Přestože letošní zápis do prvních tříd je online, stejně jako loňský, za příznivých epidemiologických podmínek budou školy v červnu opět pořádat setkání pro rodiče s dětmi. Prohlédnou si školu a poznají budoucí učitele.