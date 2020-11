Plošné testování jako na Slovensku pro Česko už není. Jsme za hranou, musíme hasit pandemický požár, říká virolog

Praha Plošné testování podobné tomu, které proběhlo na Slovensku, není pro Česko volbou. „Jsme bohužel za hranou pro citlivá epidemiologická šetření, musíme už hasit pandemický požár,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz virolog Libor Grubhoffer.

Lidovky.cz: Slovensko o víkendu plošně otestovalo populaci a zdá se, že covid-19 zasáhl jen jedno procento lidí. Překvapil vás takový výsledek?

Očekával jsem přece jen vyšší nálož viru v populaci, ale překvapením to pro mě není. Potvrzuje to situaci na Slovensku, kde i přes léto dodržovali mnohem přísnější pravidla než u nás. Reálná nálož koronaviru na Slovensku může být ve skutečnosti o 25 až 30 procent vyšší. Je to dáno relativně nižší citlivostí antigenního testu v porovnání s PCR testem. Přesně v tomto procentuálním rozsahu lze proto očekávat falešně negativní výsledky. Pokud jde o přesnost záchytu, tam je antigenní test na stejné nebo mírně vyšší úrovni než PCR, falešné pozitivity se proto vyskytují velmi vzácně.

Lidovky.cz: Dá se tedy na slovenském testování stavět nějaká strategie?

Určitě je dobré takový údaj mít. Odhalili v krátkém časovém okně pozitivní případy, jakkoli jim 25 až 30 procent uniklo, dozvěděli se docela podstatné věci o distribuci viru v regionech. Na základě těchto dat mohou nastavit další opatření mnohem cíleněji a jemněji. Časová platnost dat je však omezená, testovaní lidé získali povinný certifikát o covidové negativitě k tomu, aby se mohli pohybovat na veřejnosti a chodit do práce. Platnost takového certifikátu je řekněme do deseti dnů. Přesto pro epidemiology to byl způsob, jak relativně levně získat docela cenné údaje.

Lidovky.cz: Měl by stejný scénář smysl v ČR, či je lepší, že chceme testovat jen v sociálních zařízeních?

Bohužel fatálně špatným řízením pandemické situace u nás zaviněným vládou je situace v zemi za pomyslnou hranou pro citlivá epidemiologická šetření podobného typu. My už musíme hasit pandemický požár prostupující společností, a proto je naléhavě důležité soustředit se na kriticky ohrožené skupiny spoluobčanů, rizikové skupiny a seniory.

Libor Grubhoffer

Je do nebe volající, jak nejsme schopni uchránit léčebny dlouhodobě nemocných a domovy seniorů před covidem. A to i přes přísný zákaz návštěv. Jak je možné, že do těchto zařízení přináší nákazu obslužný a ošetřující personál? Tam se musí napřít testovací úsilí antigenními testy. Chceme-li udržet v chodu průmysl a služby v příštích týdnech, měli jsme být už dávno na rychlé a levné testování s použitím antigenních testů vybaveni a připraveni. Opět neomluvitelné selhávání vlády.

Lidovky.cz: Na jaře ČR testovala promořenost. V čem se to od slovenského pokusu odlišuje?

Tehdy autoři plošného testování specifické protilátkové odpovědi proti koronaviru ve vybraných oblastech chtěli odhalit stupeň promořenosti či míru kolektivní imunity v populaci. Lákalo nás, stejně jako v sousedním Německu nebo ve Švédsku, pootevřít okno do blízké budoucnosti a doufali jsme, že imunizace lidí v důsledku bezpříznakově prodělávaného onemocnění bude mnohem větší než bylo tímto testováním na protilátky zjištěno.

Uvědomili jsme si, že se musíme trpělivě věnovat individuálnímu testování osob s příznaky a také jejich nahlášených kontaktů pomocí PCR, tedy na přítomnost samotné genetické informace koronaviru. Nutno podotknout, že testy čínské provenience použité v jarním testování na specifické protilátky nebyly zcela jistě šťastnou volbou.

Lidovky.cz: Proč selhaly?

Zachycovaly jen specifické protilátky s takzvanou vysokou aviditou, tedy vazebnou silou. Tudíž dle mého názoru jarní výsledky byly podhodnocené, odhaduji v jednotkách procent. V uspořádání pro protilátkové testy je použit v nějaké podobě koronavirový antigen k záchytu specifických protilátek, které se v následujícím kroku zřejmí, tedy „vyvolají“ nějakou zvířecí protilátku proti lidským protilátkám. Tato zvířecí protilátka nese značku, jež umožní kvantifikovat množství specifických protilátek v séru pacienta po jejich navázaní na diagnostický koronavirový antigen.

Lidovky.cz: V čem je antigenní test jiný?

V antigenním testu je to přesně obráceně: odhalí či neodhalí přítomnost virového antigenu v séru pacienta poté, co vyšetřované sérum přijde do kontaktu s dobře prověřenou protilátkou zvířecího původu, vysoce specifickou pro koronavirový antigen. Pokud je antigen v séru vyšetřovaného, je touto zvířecí protilátkou zachycen a v následujícím kroku s použitím jiné značené protilátky barevně identifikován.