Nastupuje nový šéf „antidezinformátorů“. Plukovník Foltýn zůstane na výplatnici Hradu, odbor přibral devět lidí

Plukovník Otakar Foltýn byl do čela protidezinformační skupiny vládou jmenován již koncem května, oficiálně mu půlroční mandát poběží až nyní. Personální přírůstek označuje za nedostačující. „Se současnými zdroji vytvořit robustní stratcom (zkratka pro strategickou komunikaci – pozn. red.) po vzoru Velké Británie či severských států nelze,“ uvedl s tím, že půjde spíše o „guerillový stratcom“, tedy jaksi partyzánský. Foltýna bude nadále platit Pražský hrad – konkrétně Vojenská kancelář prezidenta republiky –, odkud si ho Úřad vlády vypůjčil. On sám tak do devíti nových pozic nespadá.