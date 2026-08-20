Hygienici odebrali vzorky vody z přehrady v pondělí, výsledky zveřejnili dnes. Oproti předchozímu měření se kvalita vody zhoršila o dva stupně. Pátý stupeň znamená vodu nebezpečnou ke koupání.
„Neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání,“ uvedli hygienici.
Sinice obsahují látky, které mohou způsobovat alergické reakce. V závislosti na individuální citlivosti a době pobytu ve vodě se u koupajícího mohou vyskytovat například kožní vyrážky, zarudlé oči, rýma. Některé druhy sinic mohou produkovat i toxiny, které mohou způsobit střevní a žaludeční potíže.
Plumlovská přehrada nedaleko Prostějova je oblíbenou rekreační oblastí. Po nákladném čištění dna a opravách byla znovu napouštěna od podzimu 2013. Na špatné kvalitě vody se zde podepisuje nejen sucho a nedostatek vody v přítocích, ale také absence kvalitního čištění odpadních vod z okolních obcí. Loni hygienici zákaz koupání kvůli přemnožení sinic vyhlásili už 7. srpna.
Kromě této vodní nádrže je v Olomouckém kraji každoročně kontrolována kvalitu vody i na jezerech Poděbrady, kam míří za koupáním především lidé z Olomouce i okolí. Dlouhodobě tam ovšem nejsou téměř žádné problémy, odborníci to přisuzují tamním hydrogeologickým poměrům. Vzorky tam proto hygienici odebírají pouze jednou za měsíc.