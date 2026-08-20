Hygienici zakázali koupání na Plumlovské přehradě, hrozí zdravotní potíže

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  13:59aktualizováno  13:59
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Na Plumlovské přehradě kousek od Prostějova bývají problémy s kvalitou vody prakticky každé léto. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Hygienici zakázali koupání v Plumlovské přehradě u Prostějova. Kvalita vody ve sledované koupací oblasti se od posledního měření výrazně zhoršila a lidem hrozí akutní zdravotní potíže. Důvodem je vysoký výskyt sinic, uvedli hygienici na svém webu. Kvalita vody je označena nejhorším možným pátým stupněm.

Hygienici odebrali vzorky vody z přehrady v pondělí, výsledky zveřejnili dnes. Oproti předchozímu měření se kvalita vody zhoršila o dva stupně. Pátý stupeň znamená vodu nebezpečnou ke koupání.

„Neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání,“ uvedli hygienici.

Sinice obsahují látky, které mohou způsobovat alergické reakce. V závislosti na individuální citlivosti a době pobytu ve vodě se u koupajícího mohou vyskytovat například kožní vyrážky, zarudlé oči, rýma. Některé druhy sinic mohou produkovat i toxiny, které mohou způsobit střevní a žaludeční potíže.

Plumlovská přehrada nedaleko Prostějova je oblíbenou rekreační oblastí. Po nákladném čištění dna a opravách byla znovu napouštěna od podzimu 2013. Na špatné kvalitě vody se zde podepisuje nejen sucho a nedostatek vody v přítocích, ale také absence kvalitního čištění odpadních vod z okolních obcí. Loni hygienici zákaz koupání kvůli přemnožení sinic vyhlásili už 7. srpna.

Kromě této vodní nádrže je v Olomouckém kraji každoročně kontrolována kvalitu vody i na jezerech Poděbrady, kam míří za koupáním především lidé z Olomouce i okolí. Dlouhodobě tam ovšem nejsou téměř žádné problémy, odborníci to přisuzují tamním hydrogeologickým poměrům. Vzorky tam proto hygienici odebírají pouze jednou za měsíc.

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