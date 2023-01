Pokud vaříte na plynu, zahráváte si se zdravím svých dětí. S takovým varováním přišli američtí a australští vědci. Používání plynového sporáku totiž podle nich zvyšuje riziko astmatu o 35 procent. Na inhalátoru kvůli tomu skončí dokonce každé osmé americké dítě. Vyplývá to ze studie, kterou tento měsíc zveřejnil recenzovaný vědecký magazín International Journal of Environmental Research and Public Health.