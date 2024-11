Plyn bude cítit víc než obvykle. Distributoři budou testovat plynovody

Takzvaná preventivní odorizace se uskuteční od pondělí 18. listopadu do pátku 22. listopadu. Distributoři upozorňují na to, že pokud lidé v těchto dnech zaznamenají sirný zápach odorizovaného zemního plynu, mají volat nepřetržitou pohotovostní linku plynařů na telefonním čísle 1239. Platí to pro celou zemi bez ohledu na distribuční společnost, která daný region pokrývá.

V případě zjištění úniku zemního plynu doporučuje mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek neprodleně zajistit větrání prostor, vyvarovat se použití otevřeného ohně, elektrických spotřebičů, rozsvěcování světel a vyčkat příjezdu pohotovostní služby.

Proces odorizace je podle mluvčího společnosti E.ON, pod níž patří EG.D, Romana Šperňáka automatický. „V pondělí 18. listopadu začneme přidávat do plynového soustavy cca trojnásobné množství odorantu na našich odorizačních stanicích. Odorant se bude přidávat do potrubí ve zvýšeném množství od pondělí do pátku, ale v některých domácnostech, které jsou na potrubí dál od odorizačních stanic se může stát, že zvýšený zápach plynu lidé ucítí i v dalším týdnu - v době, kdy k nim plyn doputuje,“ uvedl.

Společnost podle něj každoročně řeší několik stovek nahlášených úniků plynu. „Během nárazové odorizace se počet hlášení zněkolikanásobí,“ dodal Šperňák.

Plynovody a další plynárenská zařízení zaměstnanci distributorů kontrolují pravidelně během roku a distributor ručí za jejich spolehlivost. Tato plynárenská zařízení končí plynovodní přípojkou před hlavním uzávěrem plynu. Za vnitřní, domovní nebo bytové plynovody a spotřebiče za hlavním uzávěrem, jako jsou například sporáky nebo plynové kotle, nese odpovědnost majitel těchto zařízení, což je většinou vlastník nemovitosti.

Pro více než 2,3 milionu zákazníků v zemi zajišťuje dodávky zemního plynu GasNet, který spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů ve všech regionech s výjimkou Prahy a Jihočeského kraje. Jihočeský kraj plynem zásobuje EG.D a hlavní město Pražská plynárenská Distribuce.