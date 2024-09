Nezvyk na brněnských silnicích: kolaps se nekoná, nová estakáda pomohla

„Zprovoznění estakády pomohlo dopravě obrovským způsobem nejen v oblasti Tomkova náměstí, ale i celkově na velkém městském okruhu, a to hned od jejího otevření. První školní den byl v této oblasti bohatší co do intenzity dopravy, ale plynulý bez dopravních komplikací,“ sdělil provozní ředitel městské společnosti Brněnské komunikace Jan Klištinec.

Ověřil si to i reportér MF DNES, jenž místem v době dopravní špičky kolem sedmé a osmé ráno několikrát projížděl. Brzdou byly občas jen semafory, ne však tolik jako při otevření estakády, kdy se na světelných křižovatkách v místech napojení na Rokytovu a dále Gajdošovu ulici tvořily dlouhé kolony a silničáři museli ještě rychle upravovat intervaly zelené a červené.

Na začátku tohoto týdne mohlo zdržení dosáhnout maximálně tří minut. Podobná čísla má ostatně i dopravní podnik. „Na velkém městském okruhu se zpoždění našich vozů pohybovala do pěti minut,“ uvedla mluvčí Hana Tomaštíková.

Celkově nezaznamenal městský dopravce v první školní den žádné výraznější komplikace a podobné to bylo i v úterý. Větší problémy tak MHD nezpůsobila ani omezení na Černovické kvůli opravě povrchu. Větší problémy pak byly ve středu ráno v Pisárkách, kde zpoždění dosahovalo 15 až 25 minut.

DPMB aktuálně NEPRAVIDELNOST PROVOZU – PISÁRKY



08:30; Linky 25, 26, 37, 44, 52, 68, 84 – Pisárky oba směry – zdržení 15–25 minut



TRAFFIC IRREGULARITY – PISÁRKY 0 0

Problémy pak logicky přinesla ve středu ranní nehoda poblíž hlavního nádraží, kdy kvůli této kolizi nabíraly tramvajové linky výrazné zpoždění. Stejně tak omezil dopravu pondělní požár auta v Židenicích u Dělnického domu.

Obavy z dopravní situace podle Klištince před prvním školním dnem existovaly, ale nakonec byly rychle rozptýleny, protože provoz byl nad očekávání plynulý. Jediné místo, kde se nárazově tvořily kolony, bylo na okruhu mezi křižovatkou s Masnou a Dornychem. Důvodem je podle něj uzavírka tunelu pod železnicí na Vinohradské.

Je jasné, že provoz nebyl zcela bez problémů v každém okamžiku na všech místech Brna, v určitých časech a lokalitách se mohl proud aut zahušťovat, ať už na ulicích v centru, Jedovnické v Líšni, případně mezi Tuřany a Slatinou. Celkově ovšem řidiči zažívají v Brně klidný start nového školního roku.

Souběh uzavírky a blokového čištění

Větší zpoždění vozů MHD kolem deseti minut měly na startu týdne pouze náhradní linky za trolejbusy a tramvaj číslo čtyři, jež kvůli zahájené uzavírce Údolní ulice poblíž centra Brna končí v uzlu na České. „Pokud by nastaly větší problémy nebo se opakovaly, pokusili bychom se navrhnout úpravu dopravních řešení,“ podotkla Tomaštíková.

Kolem Údolní zažívali trable místní a další šoféři, kteří tu parkují. Kromě toho, že tudy začaly úzkými uličkami jezdit náhradní autobusy a byla kvůli tomu zrušena část míst pro parkování, tu totiž navíc na první zářijové dny naplánovalo město blokové čištění. To nikdo nezrušil, a tak všichni, kteří potřebovali v oblasti nechat auto, měli problém najít někde v blízkém okolí volnou plochu.

„Opravdu nechápu, kdo to mohl naplánovat tak, aby se blokové čištění termínově potkávalo se začátkem uzavírky. Na silnicích je zmatek, a to i ve značení. Všude jsou zákazy stání a zastavení s dodatkovými tabulkami, je jich tam třeba pět. To řidič nemá šanci přečíst a vyznat se v tom,“ zlobila se mladá řidička, jež do Brna pravidelně dojíždí za prací.

„Nevím, proč čištění nebylo zrušeno, samotnou mě to překvapilo,“ reagovala na značkový chaos v ulicích poblíž Údolní koordinátorka uzavírek v Brně Vlasta Jágerová.

Na dotaz MF DNES, jestli by právě ona jako koordinátorka neměla sladit uzavírku a dopravní omezení i s čištěním ulic, které ještě víc komplikuje parkování, jen stručně odpověděla, že blokové čištění je věcí radnic jednotlivých městských částí. „To já vůbec neřeším,“ dodala.

Otevřou se i další silnice

Podle policie sice byla v první školní den znát větší hustota provozu a kritické byly zejména úseky, kde je nějaké omezení, nicméně vše se obešlo bez výraznějších potíží.

„Vyzdvihl bych zprovoznění estakády na Tomkově náměstí. Je vidět, že se řidiči naučili tudy jezdit, a dopravě to skutečně pomohlo,“ zmínil policejní mluvčí Bohumil Malášek více než dvoumiliardovou stavbu, u níž se ještě do konce roku pracuje na sjezdových a nájezdových rampách.

Během podzimu se má motoristům otevřít též po letech dokončená rozšířená tepna na Žabovřeské a rovněž přestavěná Bauerova kolem výstaviště. „To následně také velmi pomůže,“ myslí si Malášek.

Jak ale poznamenal, jsou úseky, jež budou přetížené ještě hodně dlouho, a kdo ví, zda se dopravu v těchto místech podaří někdy zklidnit. To je případ třeba Táborské ulice, kde stejný pruh využívají auta i tramvaje či autobusy, a tak tu dochází pravidelně ke zpožděním. Podobné je to také na navazující Křenové, která je ostatně pro dopravní podnik největším strašákem, protože s velkým náskokem vede nelichotivou statistiku nehod vozů MHD.