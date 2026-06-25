Drogový boss řídil byznys z plzeňského hotelu, obžalováno je 21 lidí

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  9:06aktualizováno  9:06
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Plzeňské státní zastupitelství obžalovalo 21 lidí z výroby a prodeje drog. Uvedla to ve středu Česká televize na základě vyjádření Jakuba Kubiase z krajského státního zastupitelství. Některým členům skupiny hrozí trest až 12 let vězení. Součástí organizované skupiny je podle Kubiase pouze pět z obžalovaných. Při domovních prohlídkách policisté zadrželi pervitin, suroviny k výrobě drog, peníze i zbraně.

Policisté letos v květnu oznámili, že skupina dovážela suroviny pro výrobu drog z Ukrajiny a ze Španělska. Podle kriminalistů dovezli obvinění z Ukrajiny více než 115 kilogramů červeného fosforu.

Suroviny k výrobě drog dovážela skupina podle policistů z Ukrajiny a ze Španělska. (7. května 2026)
Suroviny k výrobě drog dovážela skupina podle policistů z Ukrajiny a ze Španělska. (7. května 2026)
Suroviny k výrobě drog dovážela skupina podle policistů z Ukrajiny a ze Španělska. (7. května 2026)
Suroviny k výrobě drog dovážela skupina podle policistů z Ukrajiny a ze Španělska. (7. května 2026)
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U dalšího, který dovážel látky pro výrobu drog ze Španělska, zajistili francouzští celníci v jeho dodávce 460 kilogramů léku s pseudoefedrinem. Pseudoefedrin i červený fosfor jsou základní suroviny k výrobě pervitinu.

„Organizátor skupiny dlouhodobě bydlel v hotelu v Plzni, odkud měl řídit dovoz léků s obsahem pseudoefedrinu i obchod s pervitinem,“ sdělila již dříve mluvčí policejní Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.

Suroviny k výrobě drogy v hotelovém apartmánu muž podle policie skladoval a vydával je výrobcům pervitinu. Na stejném místě pak vykupoval zpět hotovou drogu a prodával ji odběratelům.

Policisté při domovních prohlídkách zajistili mimo jiné více než kilogram pervitinu a suroviny, ze kterých by bylo možné vyrobit dalších asi devět kilogramů drogy. Zadrželi také další drogy, dvě zbraně, tisícovku různých nábojů a půl milionu korun v hotovosti.

Kriminalisté původně navrhli obžalovat 22 lidí ve věku od 25 do 65 let, 20 Čechů a dva cizince. Kubias nyní řekl, že bylo stíhání jednoho člověka zastaveno. Nepodařilo se prokázat, že by věděl, co převážel, nebo k jakým účelům může být červený fosfor použit.

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