Jaroslav Zapletal zemřel ve Stodské nemocnici v pondělí 15. června, oznámil to jeho syn Filip.
Jaroslav Zapletal se narodil 16. září 1937 v Litovli na Olomoucku. Po studiích na pražské Akademii múzických umění přišel v roce 1962 do Plzně, kde v Divadle J. K. Tyla do vynuceného odchodu v roce 1968 navrhoval kostýmy i scény pro desítky inscenací. Ve volné tvorbě se zaměřil na kresbu a tvorbu objektů, které měly inspiraci hlavně v matematice a kosmologii.
„Po odchodu z divadla se téměř deset let výtvarné práci nevěnoval. Na částečný úvazek učil na Lidové škole umění v Plzni. V 70. letech vytvořil cyklus děl, který byl označen jako ´ekologická malba´ a v 80. a pozdějších letech navázal řadou obrazů a objektů, inspirovaných osudem výtvarných děl během staletí,“ uvedl syn Filip.
Na přelomu tisíciletí se podle něj Zapletal začal soustředit na kresbu tužkou a vytvořil velký soubor inspirovaný hlavně gotickými katedrálami. S těmito kresbami mimo jiné získal první cenu na mezinárodním bienále v Québecu v Kanadě.
V posledních letech tvořil převážně velkoplošné počítačové grafiky a v pracích se inspiroval středověkou a renesanční filozofií a etikou. „Dalo by se říci, že počítač je pro mě tím, čím byl pro mě dřív štětec,“ řekl letos v únoru ČTK Jaroslav Zapletal.
V roce 1978 se akademický malíř stal členem katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Plzni a později Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, kde přednášel až do roku 2010. V roce 1990 byl jedním ze zakladatelů Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, kterou vedl do roku 2004.
V 90. letech byl také předsedou Unie výtvarných umělců České republiky. V roce 1995 založil mezinárodně úspěšné Bienále kresby Plzeň a byl jeho prezidentem.
Podle syna Filipa se celý život věnoval výtvarné tvorbě, která obsahovala širokou škálu děl od kreseb přes grafiku, malbu, objekty i práce v architektuře.
Veřejnosti naposledy předvedl své umění letos od února do dubna retrospektivní výstavou Jaroslav Zapletal souborné dílo 1962 až 2026 v Západočeském muzeu v Plzni. V expozici se objevila i jeho velkoplošná digitální grafika.