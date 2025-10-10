„Soud neshledal důvody k povolení obnovy,“ řekl mluvčí Krajského soudu v Plzni Jakub Štverák.
Byl to Kottův několikátý neúspěšný pokus o otevření případu. Soudci při zkoumání jeho posledního návrhu dospěli k podobnému závěru jako v předchozích případech – odsouzený nepředložil nic nového.
Kott je za mřížemi nepřetržitě od května 1990, tedy více než 35 let. O obnovu se nejprve snažili společně s jeho parťákem Michaelem Kutílkem. Například při pokusu v roce 2006 začal brát Michael Kutílek najednou vinu za vraždy na sebe.
„První stopařku jsem zabil levou rukou, jak si to rituál žádá. Všechno bylo tenkrát provázeno mou satanskou vírou. Kott sedí ve vězení za něco, co neudělal,“ tvrdil tehdy Kutílek.
Soudce se snažil obměkčit i tím, že posílá z vězení peníze na charitu a nabízel k transplantaci i svou ledvinu.
V roce 2008 se přiznal k další dosud neobjasněné vraždě z roku 1990 v Plzni. Kutílek si při přiznání už odpykával doživotí, za tuhle vraždu před soud nešel. V březnu 2017 zemřel ve vězení.
Kott pak zkoušel otevřít případ ještě sám. Jím navržení svědci ale soudce nikdy nepřesvědčili, že se vraždění mohlo odehrát jinak, než je popsáno v rozsudku z roku 1995. Tehdy soudce podotkl, že oba souzení naplnili všechny podmínky pro udělení trestu smrti, ten byl ale zrušen.
Letos v únoru soudkyně poslala Kotta zpátky do nejpřísnější věznice, protože v mírnějším typu žaláře, ve kterém byl posledních 17 let, měl v cele ukrytý mobil.
Kott s Kutílkem na začátku května 1990 zavraždili vrátného v Nýřanech na Plzeňsku, kterému sebrali zbraň. Pak se vydali Tatrou 613 do Prahy. V Plzni zastavili dvěma mladým stopařkám, které zabili v lesích u Zbirohu. V Praze zastřelili a okradli taxikáře. Cestou zpátky na parkovišti u Kařezu na Rokycansku jeden z nich střelil do hlavy řidiče kamionu z Anglie, pak společně vykradli jeho kabinu. Muž však průstřel jako zázrakem přežil.
Z kabiny kamionu tehdy ukradli autíčko, které se stalo dvojici osudným. Když vyšetřovatelé jeli za Kottem kvůli ověření některých informací, na dvorku domu si s autíčkem hrálo malé dítě.
6. února 2025