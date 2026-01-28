O možném vyhrožování mezi žáky základní školy v plzeňské části Litice informovala po 13. hodině odpoledne policejní mluvčí Michaela Raindlová.
„Událost nám byla oznámena v dnešních ranních hodinách od zaměstnance této instituce. Oznámení nepodceňujeme a nyní prověřujeme veškeré okolnosti případu,“ řekla stručně Raindlová s tím, že s ohledem na nízký věk školáků nebude policie uvádět další informace.
Odpoledne doplnila, že ve školském zařízení došlo pouze ke slovní výhrůžce. „S cílem předejít možné potenciální hrozbě jsme přijali veškerá nezbytná opatření a jedno dítě jsme vyhledali mimo školské zařízení ještě před zahájením vyučování. Z preventivních důvodů jsme do školy v zájmu psychosociální pohody dětí vyslali policejní psychology,“ upřesnila.
Na webových stránkách školy se dnes objevila informace, že policisté dostali podnět od rodičů. „Celá situace je v šetření, nikomu nehrozí žádné nebezpečí, ve škole se neodehrála žádná nebezpečná událost,“ sdělila škola na webu.
Server Krimi-Plzeň uvedl, že žák prvního stupně údajně vyhrožoval, že někomu ublíží nožem. Do Litic během krátké doby dorazilo několik policejních hlídek včetně kriminalistů, kteří si nezletilého chlapce doma převzali ještě před začátkem výuky, vyrozuměli jeho rodiče a odvezli ho k dalším úkonům.