Poslala manželce zprávu, že jsme milenci. Sekal jsem ji do hlavy, vypovídá primář

Muže přivezla do budovy soudu ozbrojená vězeňská eskorta. Během převozu měl pouta a na sobě neprůstřelnou vestu, kterou mu ponechali i v jednací síni. Eskorta ho nevedla po chodbě, jak bývá zvykem, ale zadním vchodem.

Čtyřicetiletý bývalý primář se k hlavnímu líčení oblékl do modrošedého saka, vzorované košile a výrazné modré kravaty.

Prostor v jednací síni před lavicemi pro veřejnost je zahrazený, aby tam nikdo nemohl projít ani sedět v prvních lavicích. Když úřednice vpustila veřejnost, obžalovaný lékař nijak nereagoval, nezakrýval si tvář, nepodíval se ani do kamer novinářů.

Před soudem řekl, že nesouhlasí s obžalobou tak, jak je popsaná, a rozhodl se, že bude vypovídat.

„Chtěl jsem ji (zavražděnou lékařku) vystrašit. Poslala manželce, když měla svátek, SMS, že jsme zase milenci. Chtěl jsem, aby nechala manželku na pokoji. Ona ale pořád a pořád posílala zprávy. Nevěděl jsem, co mám dělat. Čekal jsem na ni v bytě, vypil jsem celou lahev vodky,“ popsal souzený lékař. Přiznal, že s lékařkou měl poměr asi rok a půl. Poslední měsíc před činem se vztah snažil ukončit. „Měli jsme toho oba plný zuby,“ tvrdí muž. Nevěrný byl v minulosti i s jinými ženami.

Tvrdí, že když lékařka přijela domů, snažil se jí nejprve domluvit. „Vzal jsem lano z batohu a omotal jí ho kolem krku. Chviličku jsem ji škrtil, padla na zem. Svázal jsem ji, přikryl dekou, aby jí nebyla zima. Ptal jsem se jí, proč to udělala. Zase se mi vysmála. Skočil jsem pro sekeru a několikrát sekl do hlavy. Pak jsem začal pít, co v bytě bylo. Chtěl jsem se zabít,“ pokračuje muž.

Za vraždu s rozmyslem provedenou zvlášť surovým trýznivým způsobem, pokus o vraždu a znásilnění navrhuje státní zástupce úhrnný trest v délce 25 let v nejpřísnějším typu věznice.

Poškození a pozůstalí požadují náhradu nemajetkové újmy a škody celkem přes 10 milionů korun.

Oznámení o násilném trestném činu přijali policisté v neděli 20. října večer. Podle obžaloby začal bývalý primář běsnit už ve čtvrtek 17. října. Nejprve podle spisu v plzeňském bytě na Vinicích usmrtil osmadvacetiletou ženu, také lékařku.

„Po krátké slovní rozepři napadl první poškozenou připraveným lanem tak, že ji škrtil do bezvědomí, následně jí svázal zápěstí a kotníky a po krátkém časovém úseku, kdy byla poškozená již při vědomí, jí zasadil nejméně pět ran sekerou do oblasti obličeje, čímž ji usmrtil,“ stojí v obžalobě.

Podle žalobce měl lékař s ženou poměr. Když zprávu o jejich vztahu poslala milenka lékařově manželce a ta na milenecký vztah zareagovala tak, že muže vyhodila z domu, rozhodl se jí za to pomstít.

V neděli ráno pak odjel do Třemošné u Plzně ke kamarádce své manželky, kterou chtěl také zabít. Zavolal jí, že si s někým potřebuje promluvit. Žena ho pak do bytu pustila. „Poškozené omotal lano kolem krku a takto ji škrtil až do ztráty vědomí. Následně jí svázal zápěstí a kotníky a přenesl ji do postele. Poškozenou donutil k pohlavnímu styku provedenému způsobem srovnatelným se souloží, kdy jí říkal, že ji chce zabít,“ pokračuje obžaloba.

Svázaná žena ho začala prosit, aby ji nechal, že chce vidět ještě svoje děti. Nakonec ji svázanou nechal ležet na posteli a odpoledne odjel pryč. Vrátil se do bytu zavražděné ženy.

Svázané ženě se nakonec podařilo vysvobodit se a přivolat si pomoc. Zásahová jednotka pak dopadla lékaře v plzeňském bytě. Těsně předtím se pokusil spáchat sebevraždu, řízl se do levého předloktí.