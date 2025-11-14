Výjimečný trest. Primář rozsekal milence hlavu sekerou, dostal 28 let

Soud uznal bývalého primáře Vojtěcha Č. (celé jméno neuvádíme s ohledem na jeho rodinu – pozn. red), který pracoval v Domažlické nemocnici, vinným z vraždy s rozmyslem provedenou zvlášť trýznivým způsobem a z pokusu o vraždu a znásilnění.
Bývalému primáři hrozilo až 20 let vězení, nebo i výjimečný trest od 20 do 30 let. Trest si odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou. Vojtěcha Č. na páteční líčení přivedla eskorta do soudní síně opět v neprůstřelné vestě. Rozsudek si vyslechl se skloněnou hlavou. Součástí verdiktu je také to, že pozůstalým po zavražděné ženě a znásilněné druhé ženě musí zaplatit nemajetkovou újmu ve výši přes 5,1 milionu korun.
„Vina je jednoznačně prokázaná. Je zjevné, že útok nebyl banální, byl silný, poškozená nebyla poznat. Jeho jednání je nepochopitelné. Jednal na základě mstivého podkladu, jednání bylo plánované, připravené,“ odůvodnila výjimečný trest soudkyně Lucie Bočková.
Podle ní byl výjimečný trest na místě. „K jeho doznání soud nepřihlíží, nelitoval činu, ale upřímně litoval jen sám sebe. Lékař má lidi uzdravovat a zachraňovat, ne jim životy brát,“ pokračovala v odůvodnění rozsudku soudkyně. Rozsudek není pravomocný, všichni si ponechali lhůty pro případné odvolání.
Žalobce pro něj navrhoval nejméně 25 let v nejpřísnější věznici. „Čin spáchal ze zavrženíhodné pohnutky. Místo normálního řešení zvolil pomstu na těch, o kterých se domníval, že mohou za to, že se jeho nevěra provalila,“ domnívá se státní zástupce Jiří Richtr.
Žalobce poukazoval, že lékařka byla spoutaná několik hodin, nemohla se čtyřicetiletému útočníkovi bránit, a mohla tak přemýšlet nad tím, jestli ji zabije, kdy a jak, což podle něj vykazuje znaky vraždy provedené zvlášť trýznivým způsobem.
Naopak podle obhájce Pavla Zusky šlo pouze o vraždu prostou, kde je trestní sazba nižší, od 10 do 18 let. Poukazoval na to, že obžaloba byla popsaná nepřesně. „To, že se k ní blížil se sekerou a oběť měla extrémní strach o život, se nepotvrdilo. Vše trvalo 10 až 15 sekund, po první ráně ztratila vědomí,“ popsal obhájce Zuska.
Děsivá vražda osmadvacetileté lékařky, milenky obžalovaného muže, se odehrála loni v říjnu v plzeňském bytě na Vinicích. Vojtěch Č. vzal z batohu lano a omotal ho ženě kolem krku. „Chviličku jsem ji škrtil, padla na zem. Svázal jsem ji, přikryl dekou, aby jí nebyla zima. Ptal jsem se jí, proč to udělala. Zase se mi vysmála. Skočil jsem pro sekeru a několikrát sekl do hlavy. Pak jsem začal pít,“ popsal již dříve u soudu souzený doktor.
Při výsleších opakoval, že nechápe, jak se milenka mohla k němu chovat tak špatně, nespravedlivě, když on jí přece tak moc pomáhal.
Na milenku měl vztek, protože jeho ženě napsala, že spolu mají poměr. Ta na nevěru zareagovala tak, že ho vyhodila z bytu. Vojtěch Č. tvrdí, že milenku nechtěl zabít, jen ji vystrašit.
Po vraždě odjel do Třemošné u Plzně, kde bydlela kamarádka jeho ženy, která o jeho avantýře věděla. Zavolal jí, že si s někým potřebuje promluvit. Žena ho pustila do bytu, v batohu měl připravenou sekeru a provaz.
„Poškozené omotal lano kolem krku a takto ji škrtil až do ztráty vědomí. Následně jí svázal zápěstí a kotníky a přenesl ji do postele. Poškozenou donutil k pohlavnímu styku provedenému způsobem srovnatelným se souloží, kdy jí říkal, že ji chce zabít,“ popsal žalobce.
I v tomto případě Vojtěch Č. tvrdí, že ani této ženě ublížit nechtěl, chtěl si s ní jen popovídat.
Svázaná žena ho nakonec začala prosit, že nechce umřít a že chce ještě někdy vidět svoje děti. Lékař ji nakonec nechal být a odjel zpátky do bytu na Vinicích, k zavražděné milence. Tam ho zadržela zásahová jednotka.
Podle znalkyň netrpí Vojtěch Č. žádnou duševní poruchou a věděl, co dělá. Je sebestředný, nedokáže řešit své opakované problémy s milenkami, zároveň má neustálou potřebu chválení a zdůrazňování jeho nepostradatelnosti.
