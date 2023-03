Záchrana psa na kolejích málem stála život i majitele, oba srazil vlak

Muž chtěl zachránit svého psa, který vběhl do kolejiště, a přitom ho srazil vlak. Šlo o zhruba třicetiletého muže a nehoda se stala ve čtvrtek odpoledne v Plzni. Muž je těžce zraněný a skončil na urgentním příjmu plzeňské nemocnice. Doprava na trati z Plzně do Klatov je kvůli nehodě přerušená zhruba do deváté hodiny večerní.