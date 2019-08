Plzeňská zoo žádá veřejnost o pomoc. Ztratila se panda

PLZEŇ Z plzeňské zoo utekl zhruba tříletý samec pandy červené, což je ohrožený druh. Zahrada požádala veřejnost o pomoc. Pokud někdo zvíře velikosti velké kočky spatří, pravděpodobně na stromě, má volat do zoo na telefonní číslo 378 038 325. Vedení městské zoologické zahrady lidi prosí, aby se sami nepokoušeli pandu chytat nebo ni sahat, řekl v pátek její mluvčí Martin Vobruba.

„Není vysloveně nebezpečná, ale nikdo by se neměl pokoušet o žádné sólové odchytové akce. Nejvíc by nám pomohli svědkové, kdyby okamžitě volali k nám do zoo,“ uvedl. Podle zoologů při útěku buď přeskočila ze stromu ven, nebo mohla skočit ze země přes ohradník.



Podle dostupných informací panda červená v minulých letech utekla v Česku už ze tří zoologických zahrad. „Jsou to zkoumavá, pohyblivá zvířata,“ uvedl mluvčí. Plzeňská zoo má páreček pand červených. „Patří mezi ohrožená zvířata, ale v zoo je poměrně hodně rozšířená,“ dodal.

Před měsícem uletěl z plzeňské zoo pelikán, kterého odchytili na Borské přehradě na okraji města Plzně.