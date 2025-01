Vytáhl uvězněnou ženu z doutnajícího auta. Za záchranu převzal titul Gentleman silnic

16:50

Loni v listopadu na silnici mezi Vochovem a Kozolupy na Plzeňsku zachránil Michal Houdek uvězněnou ženu. Její vozidlo přejelo do protisměru a následně nabouralo do stromu. Pak začalo doutnat. Jedenapadesátiletý Houdek ihned přispěchal na pomoc a ženu tím zachránil. Teď za to získal titul Gentleman silnic.