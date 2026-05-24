Malé dítě skončilo pod koly samovolně rozjetého auta, utrpělo vážná zranění

  13:16
Tragická událost se stala v sobotu odpoledne v jedné z obcí na jižním Plzeňsku. Z řady zaparkovaných auto se jedno samovolně rozjelo a na místě zranilo malé dítě, které záchranáři museli do nemocnice transportovat letecky.
ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Nehoda se stala v obci Nebílovy na Plzeňsku, kde na tamní louce postávala během probíhajících farmářských trhů auta. Na nehodu upozornil server Novinky.cz.

„Podle dosud zjištěných skutečností došlo k samovolnému rozjetí osobního vozidla, které přimáčklo malé dítě na další automobil,“ upřesnil redakci iDNES.cz policejní mluvčí Michal Schön.

Na místě zasahovala pozemní i letecká záchranná služba. „Dítě utrpělo zranění a bylo letecky transportováno do zdravotnického zařízení,“ řekl za záchranáře jejich mluvčí Luboš Bouček.

Jak policie tak i záchranáři však vzhledem k věku zraněného dítěte nechtějí veřejnosti sdělovat podrobnější informace. Není tudíž zatím ani jasné, kdo byl vlastníkem vozidla, které zranění dítěti přivodilo. Případem se však nadále zabývají kriminalisté z územního odboru Plzeň-venkov.

