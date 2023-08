Plzeňský soud rozhodl o vazbě pro Ukrajince obviněného ze znásilnění a pokusu vraždy. Chystá se demonstrace

Lidé na sítích volají po přísném trestu a hovoří i o svolání demonstrace namířené proti Ukrajincům. Policejní mluvčí Pavla Burešová zatím informace o chystaném protestu nepotvrdila.

Obviněný muž vylákal v úterý v noci dívku na procházku kolem řeky v obvodu Doubravka. Podle neoficiálních informací jí je 15 let. „Jelikož se dívka s mužem po určitou dobu znala, souhlasila. Po chvíli změnil muž směr a nečekaně se vydal do nedalekého lesíku. Dívce svázal ruce, přelepil ústa a znásilnil ji. Následně ji způsobil ještě řezné zranění a vyhrožoval smrtí. Pak dívku zabalil do pytle, shodil ze srázu do lesa a z místa odešel,“ popsala případ ve čtvrtek policie. Dívka podle ní předstírala smrt, což jí zřejmě zachránilo život. Po mužově odchodu se dostala z místa pryč a zavolala si zdravotnickou záchrannou službu.

„Nad rámec již uvedeného můžeme z naší strany potvrdit, že obviněným je cizinec, který zde dlouhodobě žije. Stále platí, že názory jsou jedna věc a šíření nenávisti věc druhá. Nikomu to nepomůže. Nenávist je nepřijatelná a naší povinností je prošetřit všechny trestné činy,“ uvedla v pátek policie v reakci na ohlasy lidí na sociálních sítích.

Na události reagoval na svém facebookovém profilu také plzeňský primátor Roman Zarzycký (ANO). „Dívky je mi obrovsky líto. Jako otec stejně staré dcery si ani nedokážu představit, jakým peklem musela projít. Takový čin nemá žádné ospravedlnění a ani ten nejtvrdší trest nebude pro pachatele dostatečný. Nedošlo jen k ublížení na zdraví, ale i k psychické újmě, kterou si dívka ponese celý život. Doufám, že bude silná a přes celou věc se v rámci možností co nejdříve překlene. Je na místě poděkovat Policii ČR a doufat, že spravedlnost si pachatele ještě najde. Myslím na celou rodinu,“ napsal.