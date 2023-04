Pnutí ve vládní koalici okolo změny sazeb DPH. Lidovci brání ceny ovoce či mouky

Vláda chce v rámci konsolidace veřejných rozpočtů úpravy daně z přidané hodnoty, variant je ale víc. „Zatím nevidíme výhodu v tom, že by sloučení sazeb mělo být zjednodušením,“ uvedl pro Lidovky.cz ekonomický expert lidovců Michael Kohajda s tím, že strana by zachovala aktuální stav tří sazeb: tedy deset, 15 a 21 procent. Návrh resortu financí by podle poslance vedl ke zdražení mnoha základních komodit.

Podle zveřejněného návrhu ministerstva financí by se měly nynější snížené sazby DPH deset a 15 procent sloučit do jedné 14procentní a zároveň by se měly některé položky přesunout ze snížené sazby do základní 21procentní. Například vodné a stočné by se z nynější desetiprocentní sazby dostalo až na 21procentní.