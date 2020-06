Po covidu vládne mezi lidmi úzkost. Strach z otevírání hranic by společnost mohl škodit, shodují se rektoři

Praha Rektoři pěti vysokých škol sdružených v Asociaci výzkumných univerzit ČR se obávají toho, aby strach z nákazy novým koronavirem nepřerostl ve strach z otevírání hranic. Koronavirová krize podle nich vyvolala ve společnosti úzkost a strach.

Otevřenost vůči světu je podle nich zcela zásadní pro rozvoj univerzit i celé společnosti. Rektoři to uvedli v prohlášení asociace. Ve středu o tom informovala mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Tereza Fojtová.

„Asociace výzkumných univerzit ČR velmi vítá postupné uvolňování opatření v souvislosti s odeznívající koronavirovou krizí. Máme za to, že koronavirová krize - především mediální prezentací epidemie - ve společnosti vyvolala značnou míru úzkosti a obav. Nyní je důležité se aktivně zasazovat o to, aby strach z nákazy novým koronavirem nepřerostl ve strach z otevírání hranic,“ stojí v prohlášení asociace.

Možnost cestování podle rektorů podporuje kritické myšlení a svobodné bádání, které mohou přinést vědecké výsledky k užitku všech lidí. „Bez mezinárodní spolupráce si nelze představit úspěšné řešení hrozeb současnosti, a to ani těch, které jsou vnímány jako lokální,“ upozornili. Pokud by hranice zůstaly zavřené, mělo by to podle nich vliv na vzdělanost i bezpečnost.

Prohlášení podepsali rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima, rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš, rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller, rektor Českého vysokého učení technického Vojtěch Petráček a Vysoké školy chemicko-technologické Pavel Matějka.

Podmínkou kvality vysokých škol je podle nich spolupráce se zahraničím a mezinárodní výměny akademiků, výzkumníků i studentů. „Internacionalizace patří ke klíčovým pilířům kvalitních evropských a světových univerzit, mezi které se chceme zařadit,“ uvedli.

S pandemií koronaviru se letos ztížilo i cestování mezi státy, jelikož řada z nich kvůli opatřením proti nákaze uzavřela své hranice. V Česku v pondělí začala platit jednodušší pravidla pro cesty po Evropě. Češi tak nyní kromě cest ze Slezského vojvodství v Polsku, Portugalska a Švédska nebudou muset při návratu do vlasti dokládat negativní test na koronavirus. Hranice Česka se do velké míry otevírají i cizincům. Některé státy, jako například Španělsko, ale zatím zachovávají omezení pro vstup na své území pro turisty. Dosud bylo možné cestovat bez omezení pouze mezi Českem, Slovenskem, Rakouskem a Maďarskem.