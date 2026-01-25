Večer zasáhne část Česka silné sněžení, přes noc napadne až osm centimetrů

Autor:
  8:30aktualizováno  8:30
Na Moravě a ve Slezsku se po ránu vyskytuje mrznoucí mrholení. Ledovka by ale měla dopoledne postupně odeznít. Na západ Čech přijde večer sněžení, zejména do půlnoci může být podle meteorologů silné, informoval na síti X Český hydrometeorologický ústav.

ilustrační snímek | foto: Ondřej BičištěMAFRA

„Na většině Zlínského kraje a na jihovýchodě Jihomoravského kraje během noci stouply teploty, v Bojkovicích až na pět stupňů Celsia, a tak v těchto místech riziko tvorby ledovky víceméně pominulo, protože se zvýšila i teplota povrchu,“ uvedl ČHMÚ.

Výstraha před ledovkou, která v posledních dnech potrápila zejména Moravu a Slezsko, platí do dopoledních hodin. Poté by měly v zasažených oblastech teploty stoupat nad bod mrazu.

„Nedělní večer a noc na pondělí budou problematické hlavně na západě Čech. K večeru čekáme postupně od jihu na většině území déšť, na západě Čech ovšem budou srážky ve všech polohách sněhové, výjimečně i mrznoucí,“ informovali meteorologové.

Sněžení se v Karlovarském kraji, na severozápadě Plzeňského a na jihozápadě Ústeckého kraje začne objevovat zhruba po 18:00. „Zejména do půlnoci se může jednat i o sněžení silné. Za celou noc na pondělí napadne na západě Čech až osm centimetrů nového sněhu,“ doplnili.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.