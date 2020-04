V Jeseníkách otevřely již dva skiareály. Na Červenohorském sedle platí lyžaři dobrovolné vstupné

Olomouc Již na dvou místech v Jeseníkách si mohou v sobotu užít jarního lyžování milovníci zimních sportů. Po Ovčárně, která své vleky rozjela po uvolnění opatření ve středu, se v sobotu otevřelo i středisko na Červenohorském sedle.

Nadšenci se tak do hor vracejí po téměř měsíci, kdy skiareály musely zastavit provoz kvůli nařízení vlády v souvislosti s pandemií koronaviru. Do Jeseníků zamířili jen skalní lyžaři, také v sobotu je provází krásné slunečné počasí.

Zájem lyžařů středisko na Červenohorském sedle testovalo již ve středu večer na sociální síti. Většina z nich přijala návrh s nadšením. „Spustili jsme to, dnes jezdíme. Budeme lyžovat dnes, v noci přimrzlo, podmínky jsou dobré. Na jednom místě je to uprostřed vytáté, takže je sjezdovka zúžena, ale lidé jsou spokojeni, dali jsme dobrovolné vstupné do kasičky. Poté uvidíme, jak po dnešním teplém dnu sjezdovka dopadne,“ řekl vedoucí areálu Martin Dubský.

I na sociální síti středisko nadšence upozorňuje, že podmínky jsou vyloženě jarní, „takže lyže práskačky a hodně pochopení.“



Středisko se rozhodlo otevřít především kvůli tomu, že kvůli náhlému uzavření v polovině března se nestačilo rozloučit se zimní sezonou. „Chtěli jsme se rozloučit s lidmi, neměli jsme žádnou závěrečnou akci, jak míváme. Je to spíše z nostalgického hlediska,“ doplnil Dubský.



Od středy se i nadále lyžuje v nejvýše položeném středisku na Ovčárně, provozovatel tam chce areál nechat otevřený do 30. dubna. „Zájem je do výše parkovacích ploch, co máme nahoře. Zajistili jsme si také vlastní kyvadlovou dopravu. Přes den zde může být sto až 200 lidí, když se rozprostřou na pět vleků, tak je to po 30 lidech na vlek,“ řekl provozovatel střediska Josef Figura. Středisko stále apeluje na návštěvníky, aby dodržovali potřebné rozestupy a na nástupišti vleků se pohybovali jen se zakrytými ústy a nosem.



Kromě nadšenců míří do Jeseníků během velikonočních svátků i pěší turisté, běžkaři a skialpinisté. „Je to takové jarní lyžování, dopoledne je to super, odpoledne už to sluníčkem povolí. Lidé si dají jízdu, sednou si, opalují se,“ řekl dnes dispečer jesenické horské služby Jiří Hejtmánek. Doplnil, že na horách leží v nejvyšších partiích hor 70 až 80 centimetrů sněhu, platí nyní první stupeň lavinového nebezpečí. „Ráno tady byly tři stupně, nyní je na sluníčku přes 20 stupňů. Je bezvětří, příjemně,“ doplnil Hejtmánek.

Lyžařská střediska se v Jeseníkách uzavřela nařízením vlády kvůli hrozbě koronaviru 13. března. Sezona se jim tak většinou zkrátila zhruba o dva týdny. Sněhu byl v té době v některých areálech ještě dostatek, jejich provozovatelé tehdy plánovali, že lyžovat se bude až do konce března. Vláda restriktivní opatření zmírnila 7. dubna, kdy zároveň otevřela venkovní sportoviště pro individuální sporty.