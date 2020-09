Po nehodách jsou komplikace na dálnici D2 u Brna i na hlavním tahu z Prahy na Karlovy Vary. Jeden člověk zemřel

Brno/Bukov Nehoda dvou kamionů zastavila v úterý krátce po poledni dálnici D2 na 6. kilometru ve směru na Brno. Dva lidé se zranili, jednoho z řidičů hasiči vyprošťovali, řekli mluvčí policie David Chaloupka a záchranné služby Michaela Bothová. Řidiči z dálnice sjíždějí na exitu 11 Blučina. Komplikace jsou jsou také na hlavním tahu z Prahy na Karlovy Vary, kde jeden člověk zemřel.

Nehoda se stala přibližně na úrovni Rebešovic. Bothová uvedla, že záchranáři na místě ošetřili dva pacienty. Jeden se zranil lehce, záchranáři ho na další ošetření převezli do fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích. Druhého z řidičů hasiči nejprve museli vyprostit. Bothová uvedla, že záchranáři jej ošetřovali už v průběhu vyprošťování.



„Pacienta jsme do nemocnice v brněnských Bohunicích letecky transportovali s těžkým zraněním,“ uvedla Bothová.

Ze sjezdu 11 lze pokračovat do Brna dvěma směry, a to nejsnadněji na Blučinu, Rajhrad a souběžnou „vídeňskou“ dálnici. Variantou však je i jet na Měnín a směrem na brněnské Tuřany. Web Dopravniinfo.cz odhaduje, že by omezení na dálnici mohlo skončit kolem 15:00.

Nehoda dvou aut na Rakovnicku

Hlavní tah z Prahy na Karlovy Vary zablokovala v úterý na Rakovnicku nehoda dvou aut, jeden člověk zemřel. Na místě zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému, objížďka vede přes Kněževes, Senomaty a Jesenici, řekla mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Nehoda se stala před 12:00 v místě, kde se kříží hlavní tahy Praha-Karlovy Vary a Plzeň-Most, na takzvané jesenické křižovatce. Podle Richterové jeden muž utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Nikdo další zraněný nebyl.

„Všechny hlavní směry jsou po dobu záchranářských prací a šetření policie zcela uzavřeny,“ dodala mluvčí.