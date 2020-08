Po pandemii chybí krev. Zásoby transfuzních oddělení jsou na minimu, dárci nechodí

Praha Koronavirová epidemie významně snížila skladové zásoby transfuzních přípravků. Obvykle transfuzní oddělení disponují zásobami krve na několik týdnů, v současné době pouze na několik dní.

„Letošní rok dárcovství krve negativně ovlivnil. Dárců, kteří přicházejí krev nebo její složky darovat, je extrémně málo. Významně jich ubylo během koronavirové pandemie,“ uvedla pro Lidovky.cz primářka Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Daniela Dušková.

Podle ní během karantény nebyly vnímány zásoby krve jako velký problém, protože zdravotnická zařízení přizpůsobila svůj provoz epidemiologické situaci, určitý počet lůžek v nemocnicích byl rezervován pro pacienty s těžkým průběhem covidové infekce a v souvislosti se změnou provozu se snížila potřeba transfuzí. Nyní se situace změnila, zdravotnická zařízení jsou v obvyklém režimu, potřeba transfuzí se zvýšila, počet dárců však ne.

„Důvodem nízkého počtu příchozích dárců může být epidemiologická situace, doba dovolených, a dokonce i obavy dárců krve, že se ve zdravotnickém zařízení dostanou do kontaktu s covidovou infekcí a onemocní. Někteří se dokonce domnívají, že transfuzní oddělení, vzhledem k epidemiologické situaci, dárce neodebírají,“ sdělila Dušková.

Stejně jako všechna zdravotnická zařízení musí však i transfuzní oddělení fungovat neustále. I ve výjimečném stavu se totiž naskytne situace, kdy je dárcovská krev potřeba.

Nákazy koronavirem se podle zdravotnických zařízení pacienti bát nemusí, vyzývají všechny, kteří o dárcovství uvažují, aby přišli. Ve všech zařízeních probíhá opakovaná dezinfekce povrchů a ploch, u vstupu na oddělení mají dárci k dispozici přípravek na dezinfekci rukou. V odpoledních a nočních hodinách probíhá dezinfekce prostor ozonem. Dárci jsou zváni k odběrům rovnoměrně během celého dne, aby byl provoz oddělení plynulý, nedocházelo ke kumulaci dárců a bylo možno mezi nimi v čekárně dodržet rozestupy dva metry.

V současné době je podle Duškové nejvíce třeba krevní skupiny A, která je v populaci nejvíce zastoupená, a tedy ji potřebuje nejvíce pacientů. Další žádanou skupinou je 0, protože právě ta je univerzálně použitelná pro všechny pacienty.

Přenos viru krví je nepravděpodobný

Vzhledem k tomu, že se test na přítomnost koronavirové infekce provádí i z krve, naskýtá se otázka, zda člověk nákazu z krve také nemůže chytit. Podle lékařů je však vysoce nepravděpodobné, že by se skrz krev nemoc přenášela.

„Dle aktuálního vyjádření Státního zdravotního úřadu nebyl hlášen žádný přenos covidu-19 darovanou krví, buňkami a tkáněmi. Na základě dalších odborných informací zůstává přenos nákazy krví a tkáněmi teoretický,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Tereza Romanová.

I proto testování na koronavirovou infekci u dárců lékaři v současnosti neprovádí. Všichni dárci jsou informováni, že pokud přišli do styku s osobou, u které se prokázala přítomnost covidu-19, měli by odložit odběr nejméně na dva týdny od kontaktu. Pokud sdílí domácnost s nakaženým, měli by s darováním krve počkat nejméně dva týdny od uzdravení dotyčného.

Pokud byl někdo sám nemocný a prošel si vážnější formou, tak může darovat nejdříve měsíc od druhého negativního kontrolního testu na přítomnost covidu.

Odložit musí odběr i ti dárci, kteří by na sobě vnímali příznaky covidu nebo jakéhokoliv onemocnění horních cest dýchacích. Všeobecně jsou dárci velmi pečlivě vybíráni a informováni o tom, kdy mohou krev darovat. „Přenos transfuzí se tedy nepředpokládá, protože podle dostupných znalostí o SARS-CoV-2 je virus přítomen v krvi pacientů až při závažných projevech onemocnění. A takto nemocný pacient nemůže být dárcem,“ uvedl mluvčí fakultní nemocnice v Olomouci Adam Fritscher.

Při darování krve jsou po celém světě na základě doporučení Světové zdravotnické organizace testovány pouze takzvané sledované klinicky významné infekce. Mezi takové se řadí ty, které mohou změnit pacientův trvalý stav, v horším případě vést k jeho úmrtí. To je hepatitida typu B, C, syfilis a HIV. V určitých oblastech jsou k nim případně přidávány i testy na západonilskou horečku a různé varianty HIV viru.

Nemocnice se shodují na tom, že pokud by jakákoliv krev mohla být po testování považována za vadnou, je bezpečně likvidována. Dárce proto také žádají, aby pocity nevolnosti či bolesti hlav i zpětně nahlašovali na příslušná odběrová místa.

„Vznikne-li podezření na možnou infekci, a to nejen covid-19, příslušná jednotka se zadrží, a dále se postupuje podle toho, o jaké podezření se jedná. Přípravek je stažen z oběhu a případně je následně likvidován,“ uvedl mluvčí Fakultní nemocnice v Olomouci. V případě již aplikované transfuze by pak podle brněnské fakultní nemocnice došlo k vyšetření příjemce krve.