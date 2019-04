Po porodu hodila chlapce do kontejneru na sklo. Soud začal řešit vraždu novorozence

ÚSTÍ NAD LABEM Žena obžalovaná z vraždy novorozence v úterý u Krajského soudu v Ústí nad Labem odmítla vypovídat. Chlapce po porodu před rokem hodila do kontejneru na sklo v Teplicích, uvedla obžaloba. Dále tvrdí, že žena porodila doma v době, kdy její druh spal a v pokoji byly dvě starší děti. Třicetileté obžalované hrozí až výjimečný trest.

Státní zástupce v obžalobě uvedl, že žena porodila v koupelně zdravého novorozence. Ve výpovědi u policii, kterou četla soudkyně, řekla žena, že dítě žilo. Následně novorozence zabalila do trička a povlečení a vložila do pytle na odpadky, zavázala a odnesla do nedalekého kontejneru na sklo. Poté se podle obžaloby umyla a šla spát.



‚Nechápu, proč dítě neodnesla do babyboxu‘

Druh obžalované dnes uvedl, že o těhotenství své partnerky nevěděl. „Bohužel jsem si nevšiml, že byla těhotná, měli jsme spolu pohlavní styk zpočátku třikrát týdně, později jednou týdně, ale bohužel jsem si toho nevšiml,“ řekl. V době, kdy se stala událost, spal. „Nic jsem neslyšel, já když usnu, tak mě neprobudí ani rána z děla,“ řekl.



O vraždě dítěte se muž dozvěděl z televize. „Když ji odvedli k výslechu, byl jsem z toho v šoku,“ řekl. Tělíčko bylo objeveno v kontejneru ve čtvrti Řetenice. Místo je jen několik desítek metrů od teplické nemocnice, kde je i babybox. „Když už mi to nechtěla říct, tak nechápu, proč dítě neodnesla do babyboxu,“ řekl. O dvě děti, které žily ve společné domácnosti, se obžalovaná podle svědka starala a chovala se k nim hezky.

Druh obžalované požaduje nemajetkovou újmu pro sebe 200 000 korun a pro dceru půl milionu korun. Otec staršího chlapce nespecifikoval částku za nemajetkovou újmu, proto se tím soud nebude zabývat.