Po sebevraždě nadějného studenta se na právech změní státnice. K dispozici bude i psycholog

Praha Když letos v červnu po neúspěšném pokusu o složení státnic na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (UK) spáchal jeden ze studentů sebevraždu, strhla se velká debata. Vedla se o tom, zda státní závěrečné zkoušky nejsou příliš těžké a zkoušející nespravedliví.

Podle svědectví spolužáků byl student, který si sáhl na život, nadějným budoucím právníkem a studium velmi dobře zvládal. U státnic mu dva zkoušející dali ze dvou předmětů jedničku, třetí ovšem jeho výkon v jednom předmětu ohodnotil jako nedostatečný. Aby měl student státnice úspěšně za sebou, musí najednou projít všemi předměty.

Fakulta nyní zveřejnila prohlášení, ve kterém nastínila změny u závěrečných zkoušek. „Je pravda, že zmíněná tragická událost měla na naše debaty vliv, ale prvotním impulzem nebyla,“ sdělil LN Jan Kuklík, děkan Právnické fakulty UK.

Podle dokumentu hodlá děkan na konci října předložit akademickému senátu novelu pravidel pro státnice. „Každý student by v případě, že projeví zcela zásadní neznalost v některém z dílčích okruhů, měl dokončit celou zkoušku, a teprve poté by komise v rámci závěrečné porady rozhodla o jeho klasifikaci,“ zní jedno z nich.

Děkan také píše o snahách o vyrovnanější známkování: „Někteří zkoušející jsou mírnější, jiní přísnější, a přitom to ani sami o sobě nemusejí vědět, protože nemají možnost bezprostředního porovnání s kolegy.“ Od ledna 2020 bude studentům navíc k dispozici klinický psycholog.

Drtivá většina projde

Krok s nabídkou psychologů, kteří pomáhají studentům, není podle Skleničky novinkou; výborné zkušenosti s tím mají třeba na České zemědělské univerzitě, jíž je sám rektorem.Předseda České konference rektorů Petr Sklenička postup Právnické fakulty Univerzity Karlovy nekritizuje: „Můj názor je takový, že by si to měly rozhodnout jednotlivé vysoké školy.“ Některé instituce už v minulosti změnily podobu státnic razantně. Například Institut ekonomických studií na Fakultě sociálních věd UK zrušil státnice už před třemi lety. Zůstala jen obhajoba diplomové práce.

Sklenička připustil, že závěrečné zkoušky skutečně čelí problémům. „Existuje určité riziko na druhé straně, v podobě člena státnicové komise, který sám situaci nezvládne a ohrozí tím výkon či výsledek studenta,“ řekl. V takovém případě musejí zasáhnout další členové komise. „Ještě jako děkan jsem během osmi let několik takových členů do komisí nezařadil, abych v případě některých studentů neohrozil průběh jejich státní zkoušky. Takže je v tomto smyslu nutno zdůraznit i pravomoci a především odpovědnost děkanů fakult,“ dodal Sklenička.

Profesora, který zmíněného studenta nenechal zkouškou projít, děkan Právnické fakulty Kuklík prozatímně stáhl ze zkoušení. „Bude to trvat do doby, než zjistíme, jakým způsobem tato zkouška proběhla. Zejména i s ohledem na to, abychom pro studenty zajistili nějakou objektivitu zkoušení,“ citoval Kuklíka po tragické události web Respekt.cz.

Akademický senát Právnické fakulty škole dokonce doporučil, ať zváží, zda by nebylo vhodné průběh zkoušky nahrávat. „Dospěli jsme k závěru, že tato otázka by se měla rozhodnout na celouniverzitní úrovni,“ stojí v dokumentu zveřejněném na internetu.

Neuspěje-li student u zkoušek, bude mít možnost vyjádřit se v protokolu ke své klasifikaci.

Právnická fakulta analyzovala výsledky státnicových zkoušek za období od června 2017 do června 2019. „Analýza potvrdila, že je potřeba zapracovat na větší vyrovnanosti hodnocení různými zkoušejícími,“ stojí v prohlášení.

Protože se podle děkana takový rozbor osvědčil, další bude následovat již v příštím roce: „S ohledem na obavy, které v současné době mezi studenty panují, je vhodné věnovat pozornost i celkové statistice výsledků státnic za akademický rok 2019/2020.“

Zhruba polovina studentů byla ve zkoumaném období klasifikována výborně či velmi dobře, neúspěchem skončila necelá pětina pokusů. „Celkově přitom během tří možných pokusů uspěje drtivá většina studentů, k ukončení studia v důsledku neúspěšného třetího pokusu došlo během uplynulého akademického roku pouze v šesti případech,“ přiblížil dokument.

Sám děkan Kuklík nechtěl vybírat, která z navrhovaných změn je nejdůležitější. „Z koncepčního hlediska je však nejzásadnější zavedení možnosti, aby student pracoval u státnic s právními předpisy. Nejde o nic úplně nového; právě nový magisterský studijní program s tím počítá, je tedy potřeba tomu přizpůsobit i naše studijní předpisy. A jako právní historik bych dodal, že právní předpisy u státních zkoušek byly již v 19. století,“ uvedl.