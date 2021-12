Původní zpráva

Až se děti vrátí v lednu do škamen, čeká je plošný výtěr dutin, aby se sváteční cesty po příbuzných nezúročily v nových covidových klastrech. Tak to mimo jiné doporučili odborníci z MeSES a tak to už před svátky schválil a vyhlásil kabinet premiéra Petra Fialy (ODS).