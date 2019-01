,Po takových lidech zůstane díra’. Na Munzara vzpomíná Hřebejk a Bočan

Praha Jako na obdivuhodného chlapa a skvělého herce vzpomíná na Luďka Munzara režisér Jan Hřebejk. „Byl neuvěřitelně poctivý jako člověk i v herectví,“ sdělil režisér Hynek Bočan. Hřebejk i Bočan s Munzarem, který v sobotu zemřel ve věku 85 let, spolupracovali na jeho posledních filmových rolích.

Hřebejk Munzara obdivoval, byl pro něj jedním z prvních herců, u kterých si už v dětství uvědomil jejich velikost. „Když jsem ho při natáčení filmu Nevinnost potkal, ten můj obdiv vůči němu nejenom jako k herci, ale i jako k osobnosti vzrostl,“ řekl. Na role pro své snímky Nevinnost a Svatá čtveřice Munzara oslovil, i když dlouho nehrál a říkalo se, že je naštvaný a zahořklý. „Ale on byl těžce nemocný, a pak se z toho zvedl,“ podotkl Hřebejk.



Zavzpomínal na jeho závodění v automobilových veteránech, každý den i přes zimu plaval v malém bazénu na své zahradě. „Obdivuhodný chlap, skvělí lidi odcházej,“ řekl Hřebejk. „Zasáhlo mě to, i když se jeho veřejné dílo uzavřelo, vždycky je to škoda, po těch lidech zůstane taková díra,“ dodal.

Jeho velkým životním koníčkem byly závody automobilových veteránů.

Naposledy se Hřebejk s Munzarem viděl loni, když s ním a jeho dcerou Barborou natáčeli upoutávku na divadelní festival v Plzni. Bylo to den po smrti režiséra Miloše Formana, se kterým se znali z filmu Dědeček automobil, v němž Munzar hrál a Forman byl asistentem režiséra. „On říkal, my si s Milošem voláme jednou za měsíc, za dva a on je velice přátelský. Ale já ti řeknu upřímně, já se ho trošku stydím, on je taková hvězda. Takovýhle formát to byl,“ řekl o Munzarovi Hřebejk.

Bočan znal Munzara dlouho, protože byl na gymnáziu spolužákem jeho manželky Jany Hlaváčové. Pracovně se sešli, když Munzar namlouval komentáře k pohádce S čerty nejsou žerty, a pak až při natáčení televizního filmu Piknik, který byl před pěti lety Munzarovou poslední filmovou rolí.

Herec Luděk Munzar se líčí v šatně Národního divadla.

Bočana potěšilo, když Munzar roli v Pikniku vzal, a spolupráce s ním pak byla naprosto báječná. „Byl to člověk neuvěřitelně poctivý, i ve své profesi, jako člověk i v herectví. A dělal jenom věci, o kterých byl přesvědčený, že to stojí za to,“ řekl Bočan. Pracovně se s Munzarem sejít pro něj byla veliká radost, dodal.