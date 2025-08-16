Po tropické noci trýznivá horka končí. Přijdou bouřky s přívalovým deštěm

Autor:
  9:30aktualizováno  9:30
Noc na sobotu byla v Česku na mnoha místech opět tropická, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v pražském Klementinu, meteorologové tam naměřili 22,9 stupně Celsia. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to uvedl na síti X. V dalších dnech už se podle meteorologů ochladí.
Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025)

Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vlna veder v Praze.
Teplé počasí vylákalo lidi k vodě, řeku Sázavu sjíždí vodáci. (13. srpna 2025)
Vedro a koupání v jezeře Milada (14. srpna 2025).
Vlna veder v Tišnově.
45 fotografií

„Máme za sebou poslední velmi teplou noc, na některých stanicích opět tropickou,“ uvedl ČHMÚ. Vedle Klementina neklesla teplota pod 20 stupňů například na stanicích Ústí nad Labem - Vaňov a Praha - Karlov, kde teploměr ukázal minimálně 22 stupňů Celsia. Tropickou noc zaznamenaly i další stanice v Praze a Ústeckém kraji, ale i několik stanic ve Středočeském, Libereckém nebo Moravskoslezském kraji.

Dnes přes den už teploty nebudou tak vysoké jako v předchozích dnech, výrazněji klesnou v Čechách. Nejtepleji bude na jižní a střední Moravě, teploty tam meteorologové očekávají mezi 29 až 33 stupni, na ostatním území 25 až 29 Stupňů Celsia.

Už dopoledne nebo kolem poledne se mohou v západní, jihozápadní a jižní polovině Čech vyskytnout silnější bouřky, ráno se již tvořily v Karlovarském kraji nebo Pošumaví.

„Během odpoledne očekáváme pak výraznější bouřkovou aktivitu i na jižní a střední Moravě. Bouřky mají a budou mít velmi pomalý pohyb, hrozí proto zejména lokální přívalové srážky případně i menší kroupy do dvou centimetrů,“ uvedl ČHMÚ.

V pátek i ve čtvrtek padaly v Česku teplotní rekordy, ve čtvrtek naměřila nejvyšší teplotu stanice Plzeň - Mikulka, a to 36,2 stupně Celsia, v pátek bylo nejtepleji v Dobřichovicích u Prahy, kde naměřili 36,9 stupně Celsia. Nejteplejším dnem letošního roku dál zůstává 2. červenec, kdy teplota na několika místech překonala 37 stupňů.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.