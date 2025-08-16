Po tropické noci trýznivá horka končí. Přijdou bouřky s přívalovým deštěm

„Máme za sebou poslední velmi teplou noc, na některých stanicích opět tropickou,“ uvedl ČHMÚ. Vedle Klementina neklesla teplota pod 20 stupňů například na stanicích Ústí nad Labem - Vaňov a Praha - Karlov, kde teploměr ukázal minimálně 22 stupňů Celsia. Tropickou noc zaznamenaly i další stanice v Praze a Ústeckém kraji, ale i několik stanic ve Středočeském, Libereckém nebo Moravskoslezském kraji.
Dnes přes den už teploty nebudou tak vysoké jako v předchozích dnech, výrazněji klesnou v Čechách. Nejtepleji bude na jižní a střední Moravě, teploty tam meteorologové očekávají mezi 29 až 33 stupni, na ostatním území 25 až 29 Stupňů Celsia.
Už dopoledne nebo kolem poledne se mohou v západní, jihozápadní a jižní polovině Čech vyskytnout silnější bouřky, ráno se již tvořily v Karlovarském kraji nebo Pošumaví.
„Během odpoledne očekáváme pak výraznější bouřkovou aktivitu i na jižní a střední Moravě. Bouřky mají a budou mít velmi pomalý pohyb, hrozí proto zejména lokální přívalové srážky případně i menší kroupy do dvou centimetrů,“ uvedl ČHMÚ.
V pátek i ve čtvrtek padaly v Česku teplotní rekordy, ve čtvrtek naměřila nejvyšší teplotu stanice Plzeň - Mikulka, a to 36,2 stupně Celsia, v pátek bylo nejtepleji v Dobřichovicích u Prahy, kde naměřili 36,9 stupně Celsia. Nejteplejším dnem letošního roku dál zůstává 2. červenec, kdy teplota na několika místech překonala 37 stupňů.