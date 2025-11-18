Sedmnáctiletá dívka pobodala v metru muže. Strčil do kamarádky, vysvětlovala

Policejní mluvčí Jan Daněk pro iDNES.cz uvedl, že strážníci pobodaného muže našli ve stanici Můstek, k incidentu však došlo na Národní třídě. Podle Daňka muž do stanice popojel metrem.
Na místě zasahovali záchranáři. Dívku s nožem hledali policisté. Díky kamerovému systému ji zastihli v restauraci v nedalekém obchodním centru Quadrio. Dívka jim však nejprve tvrdila, že žádný nůž nemá.
„Jsi vidět na kamerách, v ruce jsi držela nůž,“ opáčil policista. „Nějaký pán začal strkat do mojí kamarádky v metru,“ začala se pak podezřelá obhajovat. Policista záhy našel nůž v kapse její bundy, byl ještě od krve.
Policisté pak dívku v poutech převezli na služebnu, případ se zatím vyšetřuje jako podezření ze spáchání trestného činu. Skupinu lidí, kteří se s dívkou pohybovali ve městě, policisté vyslechnou v následujících dnech.
Podle předsedy SPD Tomia Okamury byl obětí útoku dlouholetý člen hnutí a jeho podporovatel. „Jednaosmdesátiletý pán. Byl na Národní třídě uctít 17. listopad. Vždycky nosil na klopě náš odznáček. Nevím, jestli ho měl tentokrát. Ale bereme to jako politicky motivovaný útok,“ uvedl pro iDNES.cz Okamura. Policie však podle svého mluvčího Jana Daňka čin takto nekvalifikuje ani nevyšetřuje.