Oznámení o konfliktu v Masarykově ulici v Rudné u Prahy dostali policisté krátce po půl osmé. Do potyčky nedaleko restaurace se zapojil muž narozený v roce 1975 a cizinec narozený v roce 2001.
„Starší muž má bodné poranění v oblasti lýtka, dechovou zkoušku na místě odmítl. Mladší muž měl bodná poranění, s nimiž byl mimo ohrožení života převezen do pražské nemocnice,“ sdělila iDNES.cz mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.
Staršího muže policisté na místě ihned zadrželi. Nyní budou zjišťovat, co konfliktu předcházelo i míru zavinění obou účastníků. „To bude předmětem dalšího šetření kriminalistů z Prahy-venkov západ,“ doplnila mluvčí policistů.
„Ošetřili jsme jednoho těžce zraněného pacienta, kterého jsme po ošetření vezli do Fakultní nemocnici Motol a Homolka (FNMH), druhého pacienta s lehčím poraněním jsme také vezli do FNMH,“ uvedla mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.
Mladší muž zůstává v péči zdravotníků. Policisté ho budou následně vyslýchat a zjišťovat, co přesně se na místě odehrálo. Staršího muže již nyní převezou na výslech a na policejní služebnu.