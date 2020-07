Počasí a koronavirus decimují pražské venkovní bazény. V přírodních koupalištích je voda povětšinou dobrá

Praha Pražské venkovní bazény a koupaliště mají letos problémy s nízkou návštěvností, danou pozdějším začátkem sezony kvůli epidemii nového koronaviru a nepřízní počasí. ČTK to řekli oslovení provozovatelé. Podle měření hygieniků, která jsou však již více než 14 dní stará, je voda v přírodních koupalištích vesměs dobrá s výjimkou Hostivařské přehrady, kde bylo zaznamenáno zvýšené množství sinic.

Podle Roberta Segmüllera z firmy Anelis, která provozuje venkovní bazény na Stírce, Ládví a v Čakovicích, je letošní sezona nepříznivá. „Oproti loňsku jsme na 12 procentech návštěvnosti,“ řekl. Vliv na to měl podle něj pozdější začátek sezony daný epidemií nového koronaviru, na který navázalo relativně chladné počasí. Zejména senioři a matky s dětmi se podle něj stále kvůli hrozbě nákazy mohou do bazénů bát přijít.



Společnost si bude muset brát úvěry, protože největší jsou náklady na chemické čištění bazénů, které je nutné dělat, i když jsou koupaliště zavřená, jako je tomu kvůli počasí třeba ve čtvrtek, uvedl Segmüller. Dodal, že alespoň částečně by mohla pomoci městská část Praha 9 díky slevě nebo úplnému odpuštění nájmu.

Podobně se vyjádřil ředitel Sportovního a rekreačního areálu Pražačka Václav Bartásek. Podle něj loni venkovní koupaliště na Pražačce v červnu navštívilo 19 000 lidí a v červenci kolem 10 000. Letos to bylo v červnu 3500 a v červenci zatím zhruba 4500 návštěvníků. „Je to úplná tragédie,“ řekl. Dodal, že podle jeho názoru je špatná situace dána hlavně počasím, spíše než koronavirem. „Jsem přesvědčen, že kdyby byla vymetená obloha a teplé počasí, tak že by ti lidé přišli,“ podotkl.

Špatnou sezonu v červnu i červenci hlásí i koupaliště na Džbáně. „Doufáme, že ještě v srpnu se to zlepší,“ řekl vedoucí provozu koupaliště Miloš Papocký. Dodal, že situace je špatná i pro prodejce, kteří na koupališti provozují bary či stánky s občerstvením. Situace zasáhla i další koupaliště, která často kvůli počasí ani neotevírají. Podle webových stránek je ve čtvrtek zavřeno například koupaliště Divoká Šárka, naopak například venkovní bazén v Podolí je otevřený.

Podle měření kvality vody, které provádí pražská hygienická stanice, je voda vhodná ke koupání v rybníku Šeberák v Kunraticích, v nádrži Divoká Šárka v údolí Šáreckého potoka, v rybníce Motol v Praze 5. Čistá voda bez zhoršené kvality je také v biotopu Lhotka, který spravuje městská část Praha 4, a v biotopu Radotín, který zřizuje radnice Prahy 16. Sinice se objevily v Hostivařské přehradě. Výsledky jsou nicméně k dispozici naposledy z měření na konci června, podle mluvčího pražských hygieniků Zbyňka Boublíka se nyní čeká na zpracování červencových měření.