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Babí léto přineslo rekordy, stanice naměřily až 26 stupňů

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  19:26aktualizováno  19:26
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Babí léto má své kouzlo.

Babí léto má své kouzlo. | foto: MAFRA

Snímek z družice zachytil Česko v růžové barvě (30. září 2026)
Mapa s nočními teplotami ve středu 30. září 2026
Mapa s předpovědí teplot ve středu 30. září 2026
Ilustrační snímek
57 fotografií
Středa byla nejteplejším dnem letošního babího léta, uvedli meteorologové, na dvou místech naměřili přes 26 stupňů Celsia. Na dalších osmi stanicích pak teploměr ukázal letních 25 stupňů a víc, napsal Český hydrometeorologický ústav na síti X.

Na Šumavě na třech stanicích padly teplotní rekordy pro 30. září, sdělil Vojtěch Umlauf z ČHMÚ. V Husinci - Řeži u Prahy meteorologové zapsali nejvyšší tepotu 26,2 stupně Celsia, o desetinu stupně méně bylo v Doksanech na Litoměřicku.

Letní den s teplotou 25 stupňů a vyšší hlásí také další stanice ze Středočeského, Jihomoravského a Jihočeského kraje. Teplotu 25,1 stupně Celsia teploměr ukázal v pražských Komořanech.

Teplota v Husinci - Řeži sice přesáhla dosavadní maximum pro 30. září z roku 2011, kdy tam bylo rovných 26 stupňů Celsia, za rekord ale meteorologové berou až nejvyšší údaj za alespoň 30 let měření. Takové maximum mají po středě Srnín a Černá v Pošumaví na Českokrumlovsku a Horská Kvilda na Klatovsku.

V Srníně středečních 24,8 stupně Celsia překonalo o dvě desetiny stupně dosavadní rekord z roku 2016. V Černé v Pošumaví teploměr ukázal 23,9 stupně Celsia a v Horské Kvildě 21,6 stupně.

Přes letních 25 stupňů Celsia se teploty podle ČHMÚ mohou výjimečně dostat i ve čtvrtek, večer už ale začne počasí v Čechách od západu ovlivňovat slábnoucí studená fronta. V pátek tak může na západě a severozápadě Čech i zapršet, spíše na horách.

„Víkend bude pak opět ve znamení převážně slunečného počasí a babí léto ještě bude pokračovat s teplotami většinou kolem 20 až 22 stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ. Teplo podle něj vydrží pravděpodobně až do poloviny příštího týdne, kdy může od severozápadu přijít ochlazení.

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