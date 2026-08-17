Silné bouřky postupují Českem. Udeřil vítr i přívalový déšť, hrozí supercely

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  14:45aktualizováno  15:16
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Bouřková aktivita v Česku (17. srpna 2026) | foto: ČHMÚ

Česko v pondělí odpoledne zasáhly silné bouřky. Nejvýraznější jsou zatím podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na severu Čech a ve středních a jižních Čechách, kde přinášejí silný vítr, přívalový déšť i kroupy. Na Milešovce naměřili meteorologové náraz o rychlosti 90 kilometrů v hodině. Bouřková aktivita postupuje k východu.
Bouřková aktivita v Česku (17. srpna 2026)
Situační mapa bouřek v Čechách v 15:00 v pondělí 17. srpna 2026
Déšť v Praze (17. srpna 2026)
Bouřková aktivita v Česku (17. srpna 2026)
4 fotografie

„Nejsilnější bouřky detekujeme aktuálně na severu Čech v Ústeckém kraji a dále pak v okolí Soběslavi, Tábora a v jižní části středních Čech. Dle dat o výjezdech hasičů jsou hlavním nebezpečným jevem nárazy větru, ve městech ale pozorujeme výraznější dopady i v podobě přívalových srážek. Stanice na Milešovce naměřila ve 13:00 náraz téměř 25 metrů za sekundu (90 kilometrů za hodinu),“ uvedl ČHMÚ na síti X.

Velmi intenzivní bouřka se aktuálně nachází také jihozápadně od Říčan ve středních Čechách a postupuje k jihovýchodu. „Produkuje množství škod větrem, nevylučujeme ani kroupy nebo nánosy krup,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav. Bouřku podle meteorologů doprovází také velmi silná blesková aktivita.

Situace může být podle meteorologů v dalších hodinách ještě výraznější. Polední měření z pražské Libuše podle meteorologů ukazuje dostatek energie pro další rozvoj bouřek a zároveň vyšší střih větru.

Ten vytváří podmínky i pro výjimečný vznik supercel nebo lineárních bouřkových systémů, které mohou přinést ještě silnější nárazy větru. Bouřky se přitom podle ČHMÚ pozvolna posouvají na Vysočinu a postupně se budou tvořit i v Jihomoravském kraji.

Počasí komplikuje dopravu

Kvůli silným bouřkám nad Prahou muselo být v pondělí odpoledne odkloněno také letadlo společnosti Lufthansa, které mířilo z Frankfurtu na pražské letiště Václava Havla. Stroj před přistáním nějakou dobu kroužil nad Prahou, nakonec ale kvůli bouřkové situaci pokračoval na náhradní letiště v Norimberku.

Počasí komplikuje i provoz na železnici. Na Liberecku mezi Rynolticemi a Křižany spadl do dráhy strom a provoz v úseku je nyní zastavený. Podle Správy železnic by omezení mělo trvat přibližně do 15:30.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

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