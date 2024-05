Přes Česko jdou bouřky s krupobitím. Voda zaplavila ulice i železnici

Nejsilnější bouřky jsou momentálně v jižní části republiky, a to především v Jihočeském kraji a na Vysočině. V Českých Budějovicích jsou aktuálně neprůjezdné silnice pod viadukty v ulici Generála Píky a na Pražské třídě. Dopravu na místě řídí hlídky policie, informoval mluvčí českobudějovické policie Miroslav Šupík. Problémy jsou také u supermarketu Terno v ulici Suchomelská.

V průběhu odpoledne byla nejhorší situace pod viaduktem v Rudolfovské ulici, kde se auta brodila vodou, zhruba v 16:15 už byla průjezdná bez problémů.

„Obvyklým místem, kde se hromadí voda a průjezd je velmi nebezpečný, je Nádražní ulice pod viaduktem. Projíždějte s opatrností. Aktuálně řešíme 10 událostí v ulicích Pražská, Nemanická, U pražské silnice. Čerpáme vodu ze sklepů,“ napsali okolo 15:30 jihočeští hasiči na sociální síti X. O půl hodiny později byl už počet dvojnásobný.

„Nyní se jedná o přibližně o dvacet událostí, lokální mrak,“ upřesnila krátce po 16:00 pro iDNES.cz mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. „Čerpáme vodu ze sklepů a garáží, na několika místech řešíme kanály, které nestíhají pobírat velké množství vody,“ dodali hasiči o čtvrt hodiny později, kdy už nad městem svítilo slunce.

„Za necelou hodinu v Českých Budějovicích napršelo 28,7 milimetru srážek. Silné bouřky se vyskytly například i na Novohradsku, ovšem na Budějovicku byly srážky zatím nejvydatnější. Dnes večer a v noci očekáváme další déšť, ten by měl být plošný a déletrvající,“ sdělil pro iDNES.cz meteorolog z českobudějovické pobočky ČHMÚ František Vavruška.

Voda také zastavila provoz na železniční trati v úseku mezi Hlubokou nad Vltavou a Českými Budějovicemi zhruba na půl hodiny.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Kraj Vysočina zatím žádné výjezdy ve spojitosti s bouřkami nehlásí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu na některých místech padají i kroupy o průměru zhruba dvou centimetrů.

Nejsilnější bouřky ČHMÚ čeká na Českomoravské vrchovině. Bouřky doprovodí i silný vítr. Podle jejich výstrahy hrozí vítr až o rychlosti 70 km za hodinu, který by mohl trvat až do večerních hodin, a to především v Jižních Čechách. Na Vysočině by kvůli vyššímu nasycení půdy mohly intenzivní deště způsobovat problémy s odtokem vody v krajině.