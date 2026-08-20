Do Česka dorazily první silné bouřky. Hrozí kroupy i supercely

Autor:
  16:43aktualizováno  16:53
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Odhad srážek z meteorologického radaru Českého hydrometeorologického ústavu...

Odhad srážek z meteorologického radaru Českého hydrometeorologického ústavu (20. srpna 2026) | foto: Český hydrometeorologický ústav

Sondážní měření z Prostějova a Prahy-Libuš (20. srpna 2026)
Supercela na Příbramsku (14. července 2026)
Meteorologové ve čtvrtek očekávají bouřky se silnými nárazy větru a kroupami....
Lovec bouřek a fotograf Josef Vyšata a jeho práce (2.7.2026)
8 fotografií
Do Čech postupně míří silné deště a bouřky. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) upozornili po půl čtvrté odpoledne na intenzivní bouřku v okolí Jihlavy. Na velmi vhodné prostředí pro vývoj silných bouří ukazuje i situace z Prostějova. V jádrech bouří se podle ČHMÚ zpočátku objeví i kroupy.

Podle meteorologů je nyní příhodná situace pro vznik supercel a jiných organizovaných celků. „Střih větru mezi zemí a šesti kilometry je téměř 26 m/s,“ vysvětlili.

„Také vlhkost ve výškách je poměrně velká, naopak při zemi bude sušší vrstva podporovat silné nárazy větru. V jádrech bouří se objeví zpočátku i kroupy kolem dvou centimetrů,“ varují.

Kromě nově vznikajících bouří na studené frontě budou už vzniklé přeháňky postupovat a zesilovat.

Podle ČHMÚ bude postup bouří poměrně rychlý. Velké množství srážek hrozí zejména tam, kde se seřadí srážkové pásmo do delší linie paralelně ve směru pohybu.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

I přes tato rizika nebezpečných jevů se ale hlavní a výraznější část bouří odehraje v Rakousku a na Slovensku.

Podle sondáže z Prahy se bude naopak aktivita srážek v severozápadní polovině Čech většinou tlumit. Bouřky se pak budou směrem k severozápadu rozpadat.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.