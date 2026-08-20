Do Česka dorazily první silné bouřky. Hrozí kroupy i supercely

Podle meteorologů je nyní příhodná situace pro vznik supercel a jiných organizovaných celků. „Střih větru mezi zemí a šesti kilometry je téměř 26 m/s,“ vysvětlili.
„Také vlhkost ve výškách je poměrně velká, naopak při zemi bude sušší vrstva podporovat silné nárazy větru. V jádrech bouří se objeví zpočátku i kroupy kolem dvou centimetrů,“ varují.
Kromě nově vznikajících bouří na studené frontě budou už vzniklé přeháňky postupovat a zesilovat.
Podle ČHMÚ bude postup bouří poměrně rychlý. Velké množství srážek hrozí zejména tam, kde se seřadí srážkové pásmo do delší linie paralelně ve směru pohybu.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
I přes tato rizika nebezpečných jevů se ale hlavní a výraznější část bouří odehraje v Rakousku a na Slovensku.
Podle sondáže z Prahy se bude naopak aktivita srážek v severozápadní polovině Čech většinou tlumit. Bouřky se pak budou směrem k severozápadu rozpadat.