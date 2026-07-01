Meteorologové upozorňují, že intenzivní srážky mohou způsobit rychlý odtok vody ze svahů, rozvodnění menších toků a suchých koryt i zatopení sklepů, podchodů nebo podjezdů. V členitějším terénu hrozí vznik přívalových povodní.
Výstraha se týká částí Pardubického kraje, konkrétně oblastí Holic, Pardubic a Vysokého Mýta, a také části Královéhradeckého kraje v okolí Hradce Králové, Dobrušky, Kostelce nad Orlicí a Rychnova nad Kněžnou.
Bouřky mohou podle meteorologů vyvracet stromy, poškodit majetek a způsobit výpadky elektřiny i komplikace v dopravě. Nebezpečné budou také blesky a kroupy.
„Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty a kroupami. Nutno zajistit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně, sledovat dopravní zpravodajství. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst,“ uvádí meteorologové.
Zatímco část republiky zasáhnou bouřky, na jihu a východě Moravy budou pokračovat tropická vedra. V Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji mohou odpolední teploty vystoupat až na 34 stupňů Celsia. Přes 31 stupňů naměří meteorologové také v části Pardubického a Královéhradeckého kraje a na Vysočině.
Ve čtvrtek se počasí začne uklidňovat. Oblačnosti i srážek ubude a převládat bude polojasno. Na východě území bude zpočátku ještě více oblačnosti a ojediněle se mohou objevit přeháňky. Večer začne od severozápadu opět přibývat oblačnost.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz