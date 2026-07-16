Česko čeká prudká změna počasí. Po vedrech dorazí bouřky i ochlazení

Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, ráno a zpočátku dopoledne místy až zataženo s doznívajícím deštěm a přeháňkami. Během dne se opět místy objeví přeháňky a ojediněle i bouřky, večer budou srážky ustávat.
Nejvyšší denní teploty vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 32 stupňů.
Pátek přinese vrchol přílivu teplého vzduchu před studenou frontou. Bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku se déšť, přeháňky a bouřky objeví hlavně v západní polovině Čech, během dne se rozšíří i na zbytek území. Bouřky mohou být podle meteorologů i silné.
Nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 30 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 33 stupňů Celsia.
Na pátek zároveň platí výstraha před vysokými teplotami pro Jihomoravský kraj a části Zlínského a Olomouckého kraje, kde mohou maxima vystoupat na 30 až 34 stupňů. Meteorologové zároveň upozorňují, že bouřky mohou doprovázet přívalové srážky, kroupy i silné nárazy větru.
V sobotu bude převážně oblačno, místy se objeví přeháňky a ojediněle i bouřky. Večer začne oblačnosti i srážek ubývat. Denní teploty se budou pohybovat mezi 21 a 26 stupni, na jižní Moravě až kolem 29 stupňů.
V neděli bude polojasno až oblačno. Během dne se lokálně vyskytnou přeháňky. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 19 až 24 stupňů, pouze na jižní Moravě se ještě mohou vyšplhat až na 27 stupňů.
Také začátek příštího týdne zůstane podle meteorologů chladnější. V pondělí bude polojasno až oblačno, místy se objeví přeháňky, častější na severu a severovýchodě republiky. Denní maxima se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni, na jižní Moravě až kolem 25 stupňů.
Od úterý do čtvrtka meteorologové očekávají převážně oblačné počasí s občasným deštěm nebo přeháňkami na většině území. Noční teploty budou klesat na 12 až 7 stupňů, přes den se budou pohybovat většinou mezi 18 a 23 stupni.
Český hydrometeorologický ústav zároveň vydal několik výstrah. Od čtvrtečního poledne do pátečního večera platí výstraha před silnou zátěží teplem pro velkou část Moravy, Slezska a části středních a východních Čech. Na pátek meteorologové vydali také výstrahu před vysokými teplotami pro Jihomoravský kraj a části Zlínského a Olomouckého kraje, kde mohou maxima dosáhnout 30 až 34 stupňů Celsia.
Upozorňují na riziko přehřátí a dehydratace, zejména u seniorů, chronicky nemocných a lidí vykonávajících fyzicky náročnou práci. Pro část jižní Moravy navíc dál platí výstraha před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů kvůli přetrvávajícímu suchu.
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