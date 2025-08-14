Pátek může být nejteplejším dnem roku, bude až 38 °C. O víkendu se mírně ochladí

Autor: ,
  8:25
Lidé hned na několika místech Česka zažili v noci ze středy na čtvrtek tropickou noc. Kromě Prahy byla také v Seči v Pardubickém kraji a Dyleni v Karlovarském kraji, ve čtvrtek ráno se tam teploty pohybovaly kolem 22 °C. Vlna veder v Česku vrcholí, v pátek bude až 38 °C. O víkendu se mírně ochladí. Nejvyšší teploty by se mohly držet do 30 stupňů Celsia, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Teplé počasí vylákalo lidi k vodě, řeku Sázavu sjíždí vodáci. (13. srpna 2025)

Teplé počasí vylákalo lidi k vodě, řeku Sázavu sjíždí vodáci. (13. srpna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Česko zasáhla vlna veder, snímek ze sjíždění řeky Sázavy. (13. srpna 2025)
Teplé počasí vylákalo lidi k vodě, řeku Sázavu sjíždí vodáci. (13. srpna 2025)
Teplé počasí vylákalo lidi k vodě, řeku Sázavu sjíždí vodáci. (13. srpna 2025)
Teplé počasí vylákalo lidi k vodě, řeku Sázavu sjíždí vodáci. (13. srpna 2025)
37 fotografií

Ve čtvrtek bude většinou jasné slunečné počasí s teplotami mezi 31 a 35 stupni. Na Šumavě a v Novohradských horách by se mohla objevit přeháňka nebo bouřka.

Pátek bude nejteplejším dnem týdne a možná i celého roku. Jasno až polojasno vystřídají večer ojedinělé přeháňky nebo bouřky od západu Čech. Nejnižší noční teploty budou 20 až 15 °C, v údolích ojediněle až 12 °C. Nejvyšší denní teploty kolem 32 až 36 °C, v Čechách ojediněle až 38 °C. Slabý proměnlivý nebo jižní vítr povane do 4 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

V sobotu bude Česko přecházet studená fronta a za ní se teploty vrátí na běžnější letní hodnoty. Bude polojasno až oblačno, místy přechodně až zataženo a přeháňky nebo bouřky. Od severozápadu budou srážky postupně ubývat. Nejnižší noční teploty naměří 21 až 17 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají k 25 až 30 °C, na jihovýchodě kolem 32 °C. Povane slabý, místy mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

V neděli bude jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti se ojediněle objeví přeháňky. Nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 21 až 26 °C, na jihovýchodě až 28 °C. Slabý, přechodně mírný severozápadní až severní vítr povane rychlostí 2 až 6 m/s.

V pondělí bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty naměří 14 až 10 °C, v údolích kolem 8 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 22 až 27 °C. Povane slabý proměnlivý, místy přechodně mírný severní vítr 2 až 5 m/s.

Do poloviny dalšího týdne se očekává slunečno s letními teplotami. Srážky a ochlazení dorazí pravděpodobně ve druhé polovině týdne.

Kvůli vysokým teplotám, které představují velkou zátěž pro lidský organismus, platí až do této soboty výstraha meteorologů. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž a pobyt na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.

Předpověď počasí na mapěPocitová teplota, 14.08.2025 08:00 (SELČ), © Ventusky.com
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.