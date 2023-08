Bouřky udeřily v horských oblastech. Drží se na místě, hrozí bleskové povodně

„Jak jsme předpokládali, bouřky se tvoří zejména na horách a v kopcovitých oblastech. Nejvýraznější bouřky se vyskytují na Německé straně krušných hor a na Šumavě. Jsou prakticky bez pohybu - v momentě kdy bouřka vznikne, tak prakticky setrvává na místě, a díky tomu je zde nebezpečí přívalových srážek,“ aktualizoval výstrahu ČHMÚ v pátek odpoledne.

Během odpoledne bude podle meteorologů bouřková aktivita zesilovat a rozšiřovat se do dalších, zejména horských oblastí. „Největším nebezpečím bouřek jsou přívalové srážky - a to zejména v oblastech, které již byly zasažené významnějšími bouřkami v předchozích dnech a jsou nyní nasycené. V menší míře se mohou vyskytnout kroupy do 2 cm a nárazy větru do 70 km/h.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #konvektivniskupina

O bouřkách na horách a v jejich okolí informoval ČHMÚ s odkazem na páteční výstrahu před silnými bouřkami. Ta prozatím platí až do sobotních 22:00.

„Největší pravděpodobnost bouřek je na Šumavě a na severovýchodě Česka. Večer budou bouřky slábnout, nejdříve v Čechách, později na Moravě a ve Slezsku. Vzhledem k jejich pomalému postupu budou největším nebezpečím přívalové srážky s krátkodobými úhrny ojediněle kolem 40 mm. V bouřkách se mohou vyskytnout i malé kroupy kolem 1 cm a nárazy větru 50 až 70 km/h,“ uvedli meteorologové v pátek v poledne.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #pocasi Dnešní bouřky se budou vytvářet hlavně na horách a v jejich okolí. V sobotu už se srážky vyskytnou jen ojediněle a spíš ve V polovině území. V neděli jsou srážky nejpravděpodobnější na S republiky, ale ani tam rozhodně neproprší celý den. O víkendu se ještě oteplí a na… https://t.co/muefippvRv https://t.co/5gXe1Umbd1 oblíbit odpovědět

„Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů a podobně. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky,“ dodali k výstraze před silnými bouřkami již dříve meteorologové.

„V sobotu už se srážky vyskytnou jen ojediněle a spíš ve východní polovině území. V neděli jsou srážky nejpravděpodobnější na severu republiky, ale ani tam rozhodně neproprší celý den. O víkendu se ještě oteplí a na většinu našeho území se vrátí tropy,“ doplňuje dále ČHMÚ, který vydal výstrahu i před vysokými teplotami, a to od soboty až do odvolání.

Jako vždy připomínají nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.