Déšť zasáhne téměř celé Česko, přeháňky se udrží i o víkendu

Během čtvrtka na většině míst v Česku zaprší, už během dopoledne začne pršet na západě Čech. Odpoledne se déšť a bouřky rozšíří na Moravu a do Slezska. Ojediněle mohou být bouřky silnější. Naopak na západě jako první pršet přestane, na východě se srážky udrží do večera. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).