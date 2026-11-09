Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Začátek týdne bude v Česku teplejší, pak se přidá i déšť. Mráz se vrátí o víkendu

Autor:
  6:59aktualizováno  6:59
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Po vydatných deštích z minulého týdne je kraj nasycený vodou: snímky laguny v...
Ilustrační foto
ilustrační snímek
Po vydatných deštích z minulého týdne je kraj nasycený vodou: snímky laguny v...
5 fotografií
Začátek týdne se na většině území Česka stále nese ve znamení mrazu, v dalších dnech se však ranní teploty postupně zvýší. V noci na úterý a na středu bude ještě ojediněle slabě mrznout. Čtvrtek a pátek už budou bez mrazu. Pod nulu se teploty znovu místy dostanou v sobotu a v dalších dnech pak bude opět mrznout téměř na celém území.

Na začátku týdne počasí u nás bude ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry, která bude přes střední Evropu postupovat dále k východu. Za ní se k nám přechodně rozšíří oblast vyššího tlaku vzduchu, a tak oblačnosti během úterý přechodně ubude. Postupně ve středu a ve čtvrtek nás od západu ovlivní další brázda nízkého tlaku vzduchu.

V pátek přejde přes naše území od severozápadu studená fronta, zároveň počasí u nás částečně ovlivní tlaková níže v oblasti severní Itálie. O víkendu a na začátku příštího týdne se bude přes střední Evropu k východu přesouvat tlaková výše, za kterou k nám postupně začne zejména ve vyšších vrstvách atmosféry proudit teplejší vzduchu od jihozápadu. Obnoví se tak inverzní charakter počasí místy s mlhami nebo nízkou oblačností.

V pondělí (dnes) bude převažovat zataženo. Ráno se místy objeví mlhy, zejména v jihozápadní polovině území, mohou být i mrznoucí. Postupně bude místy jasno až polojasno, zejména pak ve východní polovině Čech a ve Slezsku. Nejvyšší teploty budou 2 až 6 °C, při vyjasnění i kolem 8 °C. Na horách bude kolem 2 °C a na Šumavě až 6 °C. Bude vát slabý proměnlivý vítr. Na Českomoravské vrchovině a na Moravě a ve Slezsku povane postupně mírný jihovýchodní až jižní.

V noci na úterý bude zataženo až oblačno. Místy, zejména v západní polovině Čech a na Českomoravské vrchovině, se vytvoří mlhy. V Čechách mohou mlhy být ojediněle i mrznoucí. Ve druhé polovině noci očekávají meteorologové v Čechách od západu občasný déšť nebo mrholení. V severozápadní polovině Čech budou srážky ojediněle i mrznoucí. Na Moravě a ve Slezsku se srážky objeví jen výjimečně. Nejnižší teploty budou 3 až -1 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti klesnou ojediněle až na -3 °C. Povane mírný jihovýchodní až jižní vítr.

V úterý přes den bude zataženo až oblačno. Ráno a dopoledne se místy objeví mlhy, zejména pak v západní polovině Čech a na Českomoravské vrchovině. Ojediněle mohou být i mrznoucí. Na většině území občas zaprší, v severozápadní polovině Čech budou sráky zpočátku ojediněle i mrznoucí. Na severu v nadmořské výšce nad 900 metrů budou srážky i sněhové. Od západu srážky během dne ustanou. Odpoledne a večer hlavně v Čechách ubyde i oblačnosti. Nejvyšší teploty budou 4 až 8 °C, na horách pak kolem 1 °C a na Šumavě až 5 °C. Povane slabý severozápadní až západní vítr, na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku mírný jihovýchodní až jižní.

Ve středu meteorologové předpokládají zataženo až oblačno, zpočátku místy i zmenšenou oblačnost. V noci a ráno se místy vyskytnou mlhy, které budou ojediněle i mrznoucí. Od západu se postupně na většině území vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 3 až -1 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti pak až -4 °C. Nejvyšší denní teploty budou 2 až 7 °C, na jihozápadě a jihu Čech pak až 10 °C. Povane sabý proměnlivý vítr. Postupně hlavně ve východní polovině místy bude vát mírný vítr jižních směrů 2 až 6 m/s.

Ve čtvrtek meteorologové očekávají oblačno až zataženo, místy také občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 7 až 2 °C a nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C. Bude vát slabý, místy mírný vítr z jižních směrů, který se bude měnit na severozápadní.

V pátek bude zataženo. Na většině území se vyskytne déšť nebo přeháňky, na východě a jihovýchodě mohou být i vydatné. Od severozápadu (nad 800 metrů) budou srážky i sněhové. Během dne srážky od severozápadu na většině území ustanou a později ubyde i oblačnosti. Nejnižší noční teploty budou 6 až 1 °C, na východě a jihovýchodě pa kolem 7 °C. Nejvyšší denní teploty budou 3 až 7 °C, na jihovýchodě pak kolem 9 °C. Bude vát slabý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: Meteorologové očekávají jasno až polojasno, místy zpočátku až oblačno. Postupně se místy objeví mlhy, které budou i mrznoucí, zatáhne se a ubyde i oblačnosti. Nejnižší noční teploty v sobotu budou 2 až -3 °C, v dalších dnech pak -2 až -7 °C (při větru kolem 0 °C). Nejvyšší denní teploty budou 3 až 7 °C, ale při nízké oblačnosti nebo mlze bude kolem 1 °C.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.