Dnes (v pondělí) bude zpočátku zataženo a místy déšť, postupně od západu proměnlivá oblačnost, odpoledne a večer s přeháňkami, v Čechách ojediněle i bouřkami. V polohách nad 600 m, v Beskydech až během dne nad 1000 m budou srážky sněhové.
Teploty vzduchu vystoupí na 6 až 11 °C, na jihu Moravy až na 13 °C. V 1000 m na horách bude kolem 1 °C, v Beskydech až 6 °C. Foukat bude mírný, v Čechách a na Českomoravské vrchovině během dne čerstvý západní vítr 4 až 8 m/s, s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
V noci na úterý meteorologové očekávají polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. V severovýchodní polovině území bude až zataženo a místy srážky. Nad 500 m budou srážky sněhové. Teploty klesnou na +2 až -3 °C. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s a v Čechách bude slábnout.
V úterý přes den bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky a večer už se bude vyjasňovat. Na východě území bude oblačno až zataženo a místy srážky. Nad 500 m, během dne nad 800 m srážky sněhové. Teploty vzduchu vystoupí na 7 až 11 °C. V Čechách bude vát slabý, na Moravě a ve Slezsku mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
Ve středu meteorologové předpovídají jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, v západní polovině Čech kolem -3 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 14 °C. Slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku přechodně mírný severovýchodní až východní vítr 3 až 7 m/s.
Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, v noci a ráno ojediněle mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C, při uklidnění větru až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr 1 až 4 m/s.
V pátek meteorologové očekávají oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno. Místy přeháňky nebo déšť, v Čechách nad 600 m srážky sněhové. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C, na Moravě a ve Slezsku místy kolem 12 °C. Slabý, místy mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:
Jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky, na horách většinou sněhové. Nejnižší noční teploty +4 až 0 °C, při uklidnění větru až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C, v závěru 11 až 16 °C.