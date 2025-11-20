Nízké teploty neustanou. Mrznout bude nejen v noci, může i sněžit

Ve čtvrtek bude převážně zataženo, od západu v Čechách místy, na Moravě a ve Slezsku se vyskytnou ojediněle sněhové přeháňky nebo slabé sněžení, které bude na horách četnější. V polohách pod 400 m očekávají meteorologové srážky i smíšené nebo dešťové. K večeru budou srážky ustávat a místy dojde k přechodnému zmenšování oblačnosti. Nejvyšší teploty budou 1 až 6 °C, v tisíci metrech na horách kolem -2 °C. Foukat bude jihozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s, večer slabý severozápadní až severní vítr do 4 m/s.
V noci na pátek čekají meteorologové zataženo až oblačno, na severozápadě místy i polojasno. Ojediněle se vyskytne slabé sněžení, četnější na horách. Ojediněle přijdou i mrznoucí mlhy. Teploty klesnou k 0 až -4 °C, v severozápadní polovině Čech až na -7 °C. Foukat bude slabý severozápadní až severní vítr, k ránu na východě Moravy a Slezska mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
V pátek přes den bude zataženo až oblačno, v severozápadní polovině Čech až polojasno. Ojediněle bude také sněžit, v Beskydech bude sněžení četnější, k večeru bude ustávat. Nejvyšší teploty budou -1 až +3 °C. Vát bude slabý, postupně většinou mírný severní vítr 2 až 6 m/s, na východě Moravy a Slezska bude vítr čerstvý 4 až 8 m/s.
V sobotu meteorologové předpokládají oblačno až zataženo, během dne přechodně místy polojasno. Ojediněle, na jihovýchodě a východě se místy vyskytne sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 0 až -5 °C, na západě a severozápadě Čech až -8 °C. Denní teploty vystoupají na -2 až +3 °C. Bude vát mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 m/s, v západní polovině Čech vítr většinou slabý do 4 m/s.
V neděli bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Ojediněle, na východě místy se vyskytne občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. Noční teploty klesnou na -1 až -5 °C, při déletrvající malé oblačnosti až na -8 °C. Nejvyšší denní teploty budou -2 až +3 °C. Foukat má slabý vítr, na Moravě a ve Slezsku mírný severozápadní až severní vítr 2 až 5 m/s se bude měnit na jihovýchodní až jižní.
V pondělí bude zataženo až oblačno, zpočátku místy i polojasno. Ojediněle, od západu místy bue sněžit, během dne pod 400 m, v Čechách místy i pod 800 m déšť. Ojediněle se vyskytnou mrznoucí srážky. Noční teploty klesnou na -2 až -6 °C, při déletrvající malé oblačnosti až -9 °C. Nejvyšší denní teploty porostou do -1 až +3 °C, v Čechách až +6 °C. Bude vát mírný jihovýchodní až jižní 3 až 7 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka
Zataženo až oblačno. Zpočátku na většině území, postupně se místy vyskytne déšť nebo přeháňky, od středních poloh budou srážky sněhové. Noční teploty klesnou na +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty budou 0 až 5 °C.